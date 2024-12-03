Луцьке комунальне підприємство заробило понад 20 тис. грн на продажі ялинок





Про це КП «Парки та сквери м. Луцька» повідомило



Ціна ялинок була від 200 грн, залежно від висоти. За продану хвою підприємство отримало 23,1 тис. грн, які буде використовувати на власні потреби. Минулого року за такий самий період вдалось заробити 15,4 тис. грн за 60 дерев.



Станом на 17 січня 2025 року на території КП «Парки та сквери м. Луцька» росте 2,3 тис. ялинок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 6 грудня по 10 січня у КП «Парки та сквери м. Луцька» продали 115 ялинок. Ці дерева були висаджені на території підприємства.Про це КП «Парки та сквери м. Луцька» повідомило misto.media у відповіді на запит.Ціна ялинок була від 200 грн, залежно від висоти. За продану хвою підприємство отримало 23,1 тис. грн, які буде використовувати на власні потреби. Минулого року за такий самий період вдалось заробити 15,4 тис. грн за 60 дерев.Станом на 17 січня 2025 року на території КП «Парки та сквери м. Луцька» росте 2,3 тис. ялинок.

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