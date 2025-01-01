20 січня на Волині: гортаючи календар

20 січня день народження відзначають волинський відеооператорта журналісткаДень ангела сьогодні святкують люди з іменами Павло, Семен, Інна.Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, злагоди, успіхів у всіх починаннях.20 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день прийняття. Цей день був створений, щоб підвищити обізнаність про інклюзивність, рівність та важливість прийняття людей з різними фізичними, психічними або іншими обмеженнями. Це також нагадує про необхідність створення суспільства, де кожна людина, незважаючи на свої відмінності, може бути прийнята, зрозуміла та підтримана. Міжнародний день прийняття сприяє зміцненню соціальної згуртованості, підтримці людей з обмеженими можливостями та розвитку інклюзивних практик у суспільствах по всьому світу.Також 20 січня День поширення знань про пінгвінів. Цей день має на меті привернути увагу до пінгвінів та їхнього природного середовища, а також підвищити обізнаність про загрози, які виникають через зміну клімату, забруднення навколишнього середовища та інші фактори, що впливають на їхнє існування. Пінгвіни є унікальними птахами, які не можуть літати, але чудово плавають. Вони мешкають переважно на південному полюсі, а також на деяких інших холодних або помірних територіях. Завдяки своєму характерному зовнішньому вигляду і звичкам, пінгвіни стали дуже популярними серед людей і часто асоціюються з милотою і захистом дикої природи. День поширення знань про пінгвінів — це не тільки можливість насолодитися інформацією про цих чудових птахів, але й нагадування про необхідність охорони навколишнього середовища та захисту видів, які опиняються під загрозою через людську діяльність.