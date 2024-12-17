Інавгурація Трампа: де і коли дивитися

Дональда Трампа на посаду 47-го президента США призначена на понеділок 20 січня 2025. Офіційні заходи відбуватимуться у Вашингтоні протягом всього дня.



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Де дивитися інавгурацію



Подивитися церемонію 20 січня можна онлайн у трансляції телеканалів, медіа та на офіційних сторінках Білого дому.



В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS.



Агенства новин та інші медіа транслюватимуть подію на своїх сторінках і YouTube-каналах. Так, “Голос Америки” покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.



Перегляд церемонії онлайн буде доступний на сайті Білого дому та на його офіційних каналах в YouTube і соцмережі X.



Чому інавгурація Дональда Трампа 20 січня



Ще на початку листопада минулого року стало відомо, що Дональд Трамп переміг на чергових виборах президента США.



Однак згідно з американським законодавством та особливостями виборчої системи, вступ нового лідера на посаду відбувається лише за кілька місяців після підбиття підсумків голосування. Це забезпечує плавний перехід влади між адміністраціями.



У 20-й поправці до Конституції Штатів йдеться, що термін повноважень президента та віцепрезидента завершується опівдні 20 січня кожного чотирирічного періоду. З цього часу починається урядування їхніх наступників.



Таким чином, Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).



Основні події церемонії



Місце інавгурації президента США вперше з 1985 року змінили. Через сильний мороз церемонія пройде в ротонді Капітолія замість західних сходів будівлі. Глядачів розмістять на арені Capital One, де також відбудеться президентський парад.



Події 20 січня відбуватимуться протягом всього дня за таким приблизним розкладом:



ранкове богослужіння в церкві святого Іоанна навпроти Білого дому;

чаювання у Білому домі 46-го та 47-го президентів із дружинами;

приїзд до Капітолія та складання присяги віце-президента та президента – 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом);

інавгураційна промова президента;

прощання з 46-м президентом Байденом та віцепрезиденткою Гарріс;

інавгураційний обід у скульптурній залі Капітолія;

військовий парад;

церемонія підписання перших президентських указів в Овальному кабінеті в Білому домі;

інавгураційні бали ввечері.



Серед запрошених на інавгурацію Трампа – колишні лідери Штатів Джордж Буш, Білл Клінтон, Барак Обама та 46-й президент Джо Байден із дружиною, члени Конгресу та судді Верховного суду, високопоставлені військові, почесні гості та спонсори.



Зокрема, церемонію відвідають підприємці-мільярдери Ілон Маск (Tesla, SpaceX), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Шоу Цзи Чу (TikTok), Сундар Пічаї (Google).



Будуть присутні й світові лідери, зокрема президент Аргентини Хав’єр Мілей, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Замість запрошеного Трампом лідера Китаю Сі Цзіньпіна приїде віцепрезидент Хань Чжен.



На церемонії виступлять кантрі-зірка Кері Андервуд, легендарний диско-гурт Village People та оперний співак Крістофер Маччіо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Церемонія інавгураціїна посаду 47-го президента США призначена на понеділок 20 січня 2025. Офіційні заходи відбуватимуться у Вашингтоні протягом всього дня.Про це інформує РБК – Україна Подивитися церемонію 20 січня можна онлайн у трансляції телеканалів, медіа та на офіційних сторінках Білого дому.В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS.Агенства новин та інші медіа транслюватимуть подію на своїх сторінках і YouTube-каналах. Так, “Голос Америки” покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.Перегляд церемонії онлайн буде доступний на сайті Білого дому та на його офіційних каналах в YouTube і соцмережі X.Ще на початку листопада минулого року стало відомо, що Дональд Трамп переміг на чергових виборах президента США.Однак згідно з американським законодавством та особливостями виборчої системи, вступ нового лідера на посаду відбувається лише за кілька місяців після підбиття підсумків голосування. Це забезпечує плавний перехід влади між адміністраціями.У 20-й поправці до Конституції Штатів йдеться, що термін повноважень президента та віцепрезидента завершується опівдні 20 січня кожного чотирирічного періоду. З цього часу починається урядування їхніх наступників.Таким чином, Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).Місце інавгурації президента США вперше з 1985 року змінили. Через сильний мороз церемонія пройде в ротонді Капітолія замість західних сходів будівлі. Глядачів розмістять на арені Capital One, де також відбудеться президентський парад.Події 20 січня відбуватимуться протягом всього дня за таким приблизним розкладом:ранкове богослужіння в церкві святого Іоанна навпроти Білого дому;чаювання у Білому домі 46-го та 47-го президентів із дружинами;приїзд до Капітолія та складання присяги віце-президента та президента – 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом);інавгураційна промова президента;прощання з 46-м президентом Байденом та віцепрезиденткою Гарріс;інавгураційний обід у скульптурній залі Капітолія;військовий парад;церемонія підписання перших президентських указів в Овальному кабінеті в Білому домі;інавгураційні бали ввечері.Серед запрошених на інавгурацію Трампа – колишні лідери Штатів Джордж Буш, Білл Клінтон, Барак Обама та 46-й президент Джо Байден із дружиною, члени Конгресу та судді Верховного суду, високопоставлені військові, почесні гості та спонсори.Зокрема, церемонію відвідають підприємці-мільярдери Ілон Маск (Tesla, SpaceX), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Шоу Цзи Чу (TikTok), Сундар Пічаї (Google).Будуть присутні й світові лідери, зокрема президент Аргентини Хав’єр Мілей, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Замість запрошеного Трампом лідера Китаю Сі Цзіньпіна приїде віцепрезидент Хань Чжен.На церемонії виступлять кантрі-зірка Кері Андервуд, легендарний диско-гурт Village People та оперний співак Крістофер Маччіо.

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