Офіційно: Національна академія сухопутних військ імені Сагайдачного отримала нового керівника

Офіційно: Національна академія сухопутних військ імені Сагайдачного отримала нового керівника
Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про призначення полковника Романа Качура на посаду керівника Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомляє Комерсант український.

“За дорученням президента України, підписав наказ про призначення полковника Качура на цю важливу посаду”, – йдеться в дописі Умєрова.

Також міністр окреслив завдання, які доведеться виконати новому керівнику:

проведення повного аудиту роботи Академії;

впровадження реформ у військовій освіті;

підвищення якості підготовки воїнів, офіцерів та сержантів.

“Полковник Качур – бойовий офіцер із великим досвідом. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою, має глибоке розуміння потреб нашої армії та бачення шляхів реформування військової освіти”, – написав Рустем Умєров.

За його словами, особливо важливо, що до цього рішення були залучені самі військовослужбовці, які взяли участь у голосуванні через сучасний цифровий інструмент “Армія+”. Це дозволяє зробити процес ухвалення рішень максимально прозорим і демократичним.

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Теги: кадрові перестановки, армія
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