У центрі Києва в руках радіоведучої під час ефіру вибухнув боєприпас





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За даними джерела, близько 10:50 у неділю 19 січня в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського радіоведуча каналу "Армія FM" під час ефіру взяла до рук донний підривач "ВП-9" та почала ним маніпулювати в руках, внаслідок чого відбувся вибух. Джерело зазначило, що цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.



Внаслідок вибуху жінка отримала осколкові поранення руки та живота й була доставлена до лікарні для надання медичної допомоги, її стан стабільний.



За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікації діяння, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Згодом у поліції Києва повідомили, що встановлюють обставини вибуху в студії одного з радіо.



"Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували.



За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються", повідомили у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві в неділю зранку в студії радіостанції "Армія FM" стався вибух через використання ведучою боєприпасу.Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела.За даними джерела, близько 10:50 у неділю 19 січня в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського радіоведуча каналу "Армія FM" під час ефіру взяла до рук донний підривач "ВП-9" та почала ним маніпулювати в руках, внаслідок чого відбувся вибух. Джерело зазначило, що цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.Внаслідок вибуху жінка отримала осколкові поранення руки та живота й була доставлена до лікарні для надання медичної допомоги, її стан стабільний.За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікації діяння, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Згодом у поліції Києва повідомили, що встановлюють обставини вибуху в студії одного з радіо."Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували.За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються", повідомили у поліції.

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