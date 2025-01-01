Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 20 січня

У Луцьку небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.У Луцьку та області синоптики прогнозують хмарність наприкінці дня. Вітер західний, південно-західний та південно-східний 0,6-1,7 м/с. Температура вночі -3° морозу, вдень 3-5° тепла.Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна – натякала на рясний урожай. До 20-го січня закінчувались морози, хоча попереду ще була майже половина зими.