Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 20 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
У Луцьку та області синоптики прогнозують хмарність наприкінці дня. Вітер західний, південно-західний та південно-східний 0,6-1,7 м/с. Температура вночі -3° морозу, вдень 3-5° тепла.
Народний прогноз погоди:
Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна – натякала на рясний урожай. До 20-го січня закінчувались морози, хоча попереду ще була майже половина зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
У Луцьку та області синоптики прогнозують хмарність наприкінці дня. Вітер західний, південно-західний та південно-східний 0,6-1,7 м/с. Температура вночі -3° морозу, вдень 3-5° тепла.
Народний прогноз погоди:
Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна – натякала на рясний урожай. До 20-го січня закінчувались морози, хоча попереду ще була майже половина зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Офіційно: Національна академія сухопутних військ імені Сагайдачного отримала нового керівника
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 20 січня
Сьогодні, 20:00
У луцькому університеті безкоштовно готуватимуть до НМТ
Сьогодні, 19:10