На місті на Волині відремонтували відділення ектренної медичної допомоги
Сьогодні, 18:24
Персонал Ковельського відділення екстреної медичної допомоги відзначили входини у реконструйовану будівлю.
Стару будівлю зразка 50-х років після капітального ремонту не впізнати: сучасно, енергоощадно, ергономічно і просторо. Досі три бригади тутешнього відділення тіснилися у пристосованих, занедбаних і неопалюваних приміщеннях вузлової лікарні залізничників, - повідомили у Волинській обласній раді.
«Коли я побачив, в яких умовах цілодобово працюють медики екстренки, відповідальні за порятунок життів, обласною радою негайно було прийняте рішення про передачу в оперативне використання нашому ЦЕМДМК оптимальної за розміром окремої будівлі з можливістю облаштування зручних під’їзних шляхів та стоянки для швидких. Керівництво цього комунального закладу одним з пріоритетів визначило зміцнення матеріально-технічної бази та створення комфортних умов для персоналу. Це вартує значних коштів і зусиль. Але й дає результат – Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вважається лідером в країні і за динамікою осучаснення, і за фаховістю персоналу, і за кількістю успішно проведених реанімацій», - зазначив голова Волиньради Григорій Недопад. З нагоди відкриття оновленого відділення він передав підрозділу ключі від нового реанімобіля.
Керівник ОЦЕМДМК Володимир Шмаль розповів, що капітальний ремонт будівлі площею 340 кв м та благоустрій прилеглої території здійснили за 5 місяців і власним коштом. Загалом спрямовано 12 млн грн.
«Тут перекрито покрівлю, утеплено фасад, повністю замінено мережі, вікна і двері,обладнано сучасну систему витяжок-рекуператорів, зроблено перепланування та усі належні оздоблювальні роботи з використанням сучасних матеріалів. Якість робіт висока, за що я дякую нашому підряднику - компанії «Волиньекобуд». Окреме спасибі Ковельській міській раді за допомогу в умеблюванні. Встановлено резервне живлення на випадок знеструмлень. Робочі місця забезпечені комп’ютерною технікою та доступом до швидкісного інтернету. За останні 5 років було проведено капітальні ремонти у багатьох наших підрозділах екстреної медичної допомоги, придбано нові меблі практично для всіх відділень та пунктів, значно покращено умови перебування персоналу. Люди цінують це і працюють з повною віддачею»,- запевняє Володимир Шмаль.
На базі оновленого Ковельського відділення екстреної медичної допомоги також створили симуляційний навчальний центр з сучасним дороговартісним обладнанням, яке дозволяє відтворювати абсолютно реальні критичні і фізіологічні стани людини та різні за походженням травми. Тут вдосконалюватимуть фаховість та набуватимуть нових компетентностей не лише медики екстренки, а й зможуть проходити курси з надання домедичної допомоги рятувальники та поліцейські, педагоги і соціальні працівники, волонтери, військові і просто цивільні громадяни.
За словами Володимира Шмаля, від початку повномасштабного вторгнення такі навчання вже пройшли понад 30 тисяч осіб. І відкриття другого симуляційного центру у Ковелі, дозволить наблизити таку послугу до північних територій області та залучити ще більшу кількість охочих оволодіти навичками першої невідкладної допомоги.
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Стару будівлю зразка 50-х років після капітального ремонту не впізнати: сучасно, енергоощадно, ергономічно і просторо. Досі три бригади тутешнього відділення тіснилися у пристосованих, занедбаних і неопалюваних приміщеннях вузлової лікарні залізничників, - повідомили у Волинській обласній раді.
«Коли я побачив, в яких умовах цілодобово працюють медики екстренки, відповідальні за порятунок життів, обласною радою негайно було прийняте рішення про передачу в оперативне використання нашому ЦЕМДМК оптимальної за розміром окремої будівлі з можливістю облаштування зручних під’їзних шляхів та стоянки для швидких. Керівництво цього комунального закладу одним з пріоритетів визначило зміцнення матеріально-технічної бази та створення комфортних умов для персоналу. Це вартує значних коштів і зусиль. Але й дає результат – Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вважається лідером в країні і за динамікою осучаснення, і за фаховістю персоналу, і за кількістю успішно проведених реанімацій», - зазначив голова Волиньради Григорій Недопад. З нагоди відкриття оновленого відділення він передав підрозділу ключі від нового реанімобіля.
Керівник ОЦЕМДМК Володимир Шмаль розповів, що капітальний ремонт будівлі площею 340 кв м та благоустрій прилеглої території здійснили за 5 місяців і власним коштом. Загалом спрямовано 12 млн грн.
«Тут перекрито покрівлю, утеплено фасад, повністю замінено мережі, вікна і двері,обладнано сучасну систему витяжок-рекуператорів, зроблено перепланування та усі належні оздоблювальні роботи з використанням сучасних матеріалів. Якість робіт висока, за що я дякую нашому підряднику - компанії «Волиньекобуд». Окреме спасибі Ковельській міській раді за допомогу в умеблюванні. Встановлено резервне живлення на випадок знеструмлень. Робочі місця забезпечені комп’ютерною технікою та доступом до швидкісного інтернету. За останні 5 років було проведено капітальні ремонти у багатьох наших підрозділах екстреної медичної допомоги, придбано нові меблі практично для всіх відділень та пунктів, значно покращено умови перебування персоналу. Люди цінують це і працюють з повною віддачею»,- запевняє Володимир Шмаль.
На базі оновленого Ковельського відділення екстреної медичної допомоги також створили симуляційний навчальний центр з сучасним дороговартісним обладнанням, яке дозволяє відтворювати абсолютно реальні критичні і фізіологічні стани людини та різні за походженням травми. Тут вдосконалюватимуть фаховість та набуватимуть нових компетентностей не лише медики екстренки, а й зможуть проходити курси з надання домедичної допомоги рятувальники та поліцейські, педагоги і соціальні працівники, волонтери, військові і просто цивільні громадяни.
За словами Володимира Шмаля, від початку повномасштабного вторгнення такі навчання вже пройшли понад 30 тисяч осіб. І відкриття другого симуляційного центру у Ковелі, дозволить наблизити таку послугу до північних територій області та залучити ще більшу кількість охочих оволодіти навичками першої невідкладної допомоги.
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