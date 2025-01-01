Підприємець з Волині привласнив 1,2 мільйона на встановленні газових лічильників

Повідомлено про підозру підприємцю з Волині, який привласнив понад 1,2 млн грн на встановленні газових лічильниківЗа процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору приватного підприємства у привласненні майна (ч. 5 ст. 191 КК України).За даними слідства, приватне підприємство, яке здійснює свою діяльність в м. Луцьку, уклало договір з місцевим оператором газорозподільчої мережі на встановлення побутових лічильників газу.Проте, службові особи цього підприємства, не встановивши лічильники в повному обсязі, підписали акти виконаних робіт на весь їх об’єм. Це стало підставою для перерахування підприємству усіх коштів за договором та призвело до нанесення оператору газорозподільчої мережі понад 1,2 млн грн збитків.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Досудове розслідування - БЕБ, оперативний супровід - СБУ.