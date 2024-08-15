У луцькому університеті безкоштовно готуватимуть до НМТ

У луцькому університеті безкоштовно готуватимуть до НМТ
У Луцькому національному технічному університеті діятимуть безкоштовні підготовчі онлайн-курси до НМТ 2025.

Про це повідомили на сайті навчального закладу.

Представники університету запрошують долучитися до курсів випускників шкіл, які планують вступити на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти за результатами НМТ 2025 з української мови, математики, історії України.

Курс триватиме 30 годин. Учасникам запропонують гнучкий графік занять, який узгодять із їхніми запитами.

Лекції та практичні заняття проводитимуть досвідчені викладачі:
математика - Мікуліч Олена Аркадіївна - доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики та механіки.

українська мова - Тиха Лариса Юріївна- кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної та української філології.

історія України - Костюк Михайло Петрович - кандидат історичних наук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій.

Курси стартують у лютому.

Для реєстрації заповніть анкету за посиланням. Після реєстрації учасника приєднають до Viber-групи.

Якщо виникнуть запитання, можна телефонувати: 0502956563 Вікторія Савчук - методист навчально-наукового центру "Volyn Business Hub"; 0677302830 Олена Вісин - в.о. керівника навчально-наукового центру "Volyn Business Hub".

Не зволікайте!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НМТ, підготовка, ЛНТУ, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому університеті безкоштовно готуватимуть до НМТ
Сьогодні, 19:10
На місті на Волині відремонтували відділення ектренної медичної допомоги
Сьогодні, 18:24
Підприємець з Волині привласнив 1,2 мільйона на встановленні газових лічильників
Сьогодні, 17:53
Зеленський ввів санкції проти Бойка, Шуфрича, Симоненка і Мураєва
Сьогодні, 17:12
Волинські воїни поділилися рецептом фронтової кави «по-князівськи». ФОТОІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
Підсумки НМТ у Луцьку: в яких школах найбільше двохсотбальників Підсумки НМТ у Луцьку: в яких школах найбільше двохсотбальників
15 серпень, 2024, 01:30
Колишній ректор луцького університету може стати освітнім омбудсменом Колишній ректор луцького університету може стати освітнім омбудсменом
02 серпень, 2024, 22:39
На Волині завершилася основна сесія НМТ: скільки учасників, новації та проблеми. ВІДЕО На Волині завершилася основна сесія НМТ: скільки учасників, новації та проблеми. ВІДЕО
02 липень, 2024, 22:55
Понад 1250 випускників ЛНТУ отримали дипломи магістрів. ФОТО Понад 1250 випускників ЛНТУ отримали дипломи магістрів. ФОТО
21 січень, 2024, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому університеті безкоштовно готуватимуть до НМТ
Сьогодні, 19:10
 0
На місті на Волині відремонтували відділення ектренної медичної допомоги
Сьогодні, 18:24
 0
Підприємець з Волині привласнив 1,2 мільйона на встановленні газових лічильників
Сьогодні, 17:53
 0
Зеленський ввів санкції проти Бойка, Шуфрича, Симоненка і Мураєва
Сьогодні, 17:12
 0
Волинські воїни поділилися рецептом фронтової кави «по-князівськи». ФОТОІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8