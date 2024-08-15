У луцькому університеті безкоштовно готуватимуть до НМТ
Сьогодні, 19:10
У Луцькому національному технічному університеті діятимуть безкоштовні підготовчі онлайн-курси до НМТ 2025.
Про це повідомили на сайті навчального закладу.
Представники університету запрошують долучитися до курсів випускників шкіл, які планують вступити на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти за результатами НМТ 2025 з української мови, математики, історії України.
Курс триватиме 30 годин. Учасникам запропонують гнучкий графік занять, який узгодять із їхніми запитами.
Лекції та практичні заняття проводитимуть досвідчені викладачі:
математика - Мікуліч Олена Аркадіївна - доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики та механіки.
українська мова - Тиха Лариса Юріївна- кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної та української філології.
історія України - Костюк Михайло Петрович - кандидат історичних наук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій.
Курси стартують у лютому.
Для реєстрації заповніть анкету за посиланням. Після реєстрації учасника приєднають до Viber-групи.
Якщо виникнуть запитання, можна телефонувати: 0502956563 Вікторія Савчук - методист навчально-наукового центру "Volyn Business Hub"; 0677302830 Олена Вісин - в.о. керівника навчально-наукового центру "Volyn Business Hub".
Не зволікайте!
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Про це повідомили на сайті навчального закладу.
Представники університету запрошують долучитися до курсів випускників шкіл, які планують вступити на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти за результатами НМТ 2025 з української мови, математики, історії України.
Курс триватиме 30 годин. Учасникам запропонують гнучкий графік занять, який узгодять із їхніми запитами.
Лекції та практичні заняття проводитимуть досвідчені викладачі:
математика - Мікуліч Олена Аркадіївна - доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики та механіки.
українська мова - Тиха Лариса Юріївна- кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної та української філології.
історія України - Костюк Михайло Петрович - кандидат історичних наук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій.
Курси стартують у лютому.
Для реєстрації заповніть анкету за посиланням. Після реєстрації учасника приєднають до Viber-групи.
Якщо виникнуть запитання, можна телефонувати: 0502956563 Вікторія Савчук - методист навчально-наукового центру "Volyn Business Hub"; 0677302830 Олена Вісин - в.о. керівника навчально-наукового центру "Volyn Business Hub".
Не зволікайте!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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У луцькому університеті безкоштовно готуватимуть до НМТ
Сьогодні, 19:10