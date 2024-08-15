У луцькому університеті безкоштовно готуватимуть до НМТ

У Луцькому національному технічному університеті діятимуть безкоштовні підготовчі онлайн-курси до НМТ 2025.Про це повідомили на сайті навчального закладу.Представники університету запрошують долучитися до курсів випускників шкіл, які планують вступити на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти за результатами НМТ 2025 з української мови, математики, історії України.Курс триватиме 30 годин. Учасникам запропонують гнучкий графік занять, який узгодять із їхніми запитами.Лекції та практичні заняття проводитимуть досвідчені викладачі:математика -- доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики та механіки.українська мова -кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної та української філології.історія України -- кандидат історичних наук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій.Курси стартують у лютому.Для реєстрації заповніть анкету за. Після реєстрації учасника приєднають до Viber-групи.Якщо виникнуть запитання, можна телефонувати: 0502956563- методист навчально-наукового центру "Volyn Business Hub"; 0677302830- в.о. керівника навчально-наукового центру "Volyn Business Hub".Не зволікайте!