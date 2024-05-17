Зеленський ввів санкції проти Бойка, Шуфрича, Симоненка і Мураєва

Президент Україниввів санкції проти депутатів Верховної Ради, а також журналістки видання "Страна"Оголошуючи про підписання санкційних указів президент наголосив, що вони покликані, зокрема, "заблокувати пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну", - пише ВВС.В переліку тих, хто потрапив під санкції - 18 осіб, серед яких не лише українські посадовці та журналісти, але й російські діячі естради і музиканти.Також обмеження введенні щодо російського шахіста, який публічно підтримував військову агресію РФ проти України.Крім того, в списку є російсько-український бізнесменСеред українських політиків, крім Шуфрича і Бойка, під санкції потрапили ексголова Комуністичної партії, колишні члени ОПЗЖ і Партії регіонівВодночас слід зауважити, що на території України на даний час перебувають лише двоє - Нестор Шуфрич і Юрій Бойко.Шуфрич з 15 вересня 2023 року перебуває за ґратами в Києві після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру в держзраді.За версією слідства, депутат виконував завдання колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Україниякий в 2014 році втік в Росію і став працювати на ФСБ РФ. Начебто саме виконуючи його вказівки Шуфрич систематично у своїх виступах та інтерв'ю "публічно поширював наративи держави-агресора, що проводить підривну діяльність проти України". Сам депутат заперечує провину.Юрій Бойко, що був співголовою фракції ОПЗЖ в парламенті, не потрапив під кримінальне переслідування після початку повномасштабного російського вторгнення.Він очолив нову парламентську групу "Платформа за життя та мир". Але 14 грудня 2024 року Бойко опублікував у соцмережах проросійську заяву про "радикалів в Україні, які перейменовують міста", "заборону говорити рідною мовою" і "насильство над людьми".Вона викликала великий резонанс в Україні, а СБУ зранку 17 грудня викликала політика на "розмову". Там він мав детально пояснити свої останні заяви.Після відвідин СБУ Бойко вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем.Санкції, введені Зеленським проти Бойка і Шуфрича, суттєво відрізняються.Якщо першого лише позбавили держнагород (в серпні 2004 року Бойко отримав найвище звання - Герой України), то на Шуфрича накладено максимальний перелік обмежень, включно з блокуванням активів.Такий самий об'єм санкцій накладено наВ санкціях, введених проти Крюкової, окремо прописано необхідність блокування цих вебресурсів, а саме strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, ctrana.news, а також сторінок видання в соцмережах.Крюкова рішення Зеленського щодо неї не коментувала.