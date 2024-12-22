Волинські воїни поділилися рецептом фронтової кави «по-князівськи». ФОТОІНСТРУКЦІЯ





Фотоінструкцію опублікували на сторінці підрозділу у фейсбуці.



"Випʼєте недільної кави з нами? Вона має неймовірний смак! Бо зварена Князівськими воїнами за особливим рецептом", - йдеться у дописі.





"Разом кавуємо, разом воюємо!" - підсумували у дописі 14 ОМБр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які з перших днів повномасштабного вторгнення росіян захищають Батьківщину, поділилися рецептом приготування особливої кави.Фотоінструкцію опублікували на сторінці підрозділу у фейсбуці."Випʼєте недільної кави з нами? Вона має неймовірний смак! Бо зварена Князівськими воїнами за особливим рецептом", - йдеться у дописі."Разом кавуємо, разом воюємо!" - підсумували у дописі 14 ОМБр.

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