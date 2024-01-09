Який продукт найбільше подорожчав на Волині за місяць





Найбільше в грудні 2024 року здорожчала соняшникова олія. Її ціна зросла одразу на 7,4%, повідомляє



На другій сходинці серед продуктів, які зросли в ціні — овочі, які здорожчали на 4,6%. Також змінилися цінники на продукти переробки зернових, молоко (на 4,4%), сметану, масло (на 4,3%), рибу та продукти з риби (на 4,2%), м'ясо, хліб (на 3,8%), сири, макаронні вироби (на 2%) і цукор (на 1,9%).



Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках області відмітили зниження ціни на курячі яйця, які останніми місяцями стрімко дорожчали. В грудні ціна на яйця впала на 3%. Також дещо здешевшали фрукти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць ціни на їжу та безалкогольні напої на споживчих ринках області зросли на 2,6%. Загалом за рік — на 13,1%.Найбільше в грудні 2024 року здорожчала соняшникова олія. Її ціна зросла одразу на 7,4%, повідомляє "Суспільне", посилаючись на обласне управління статистики.На другій сходинці серед продуктів, які зросли в ціні — овочі, які здорожчали на 4,6%. Також змінилися цінники на продукти переробки зернових, молоко (на 4,4%), сметану, масло (на 4,3%), рибу та продукти з риби (на 4,2%), м'ясо, хліб (на 3,8%), сири, макаронні вироби (на 2%) і цукор (на 1,9%).Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках області відмітили зниження ціни на курячі яйця, які останніми місяцями стрімко дорожчали. В грудні ціна на яйця впала на 3%. Також дещо здешевшали фрукти.

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