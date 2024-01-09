Який продукт найбільше подорожчав на Волині за місяць

Який продукт найбільше подорожчав на Волині за місяць
За місяць ціни на їжу та безалкогольні напої на споживчих ринках області зросли на 2,6%. Загалом за рік — на 13,1%.

Найбільше в грудні 2024 року здорожчала соняшникова олія. Її ціна зросла одразу на 7,4%, повідомляє "Суспільне", посилаючись на обласне управління статистики.

На другій сходинці серед продуктів, які зросли в ціні — овочі, які здорожчали на 4,6%. Також змінилися цінники на продукти переробки зернових, молоко (на 4,4%), сметану, масло (на 4,3%), рибу та продукти з риби (на 4,2%), м'ясо, хліб (на 3,8%), сири, макаронні вироби (на 2%) і цукор (на 1,9%).

Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках області відмітили зниження ціни на курячі яйця, які останніми місяцями стрімко дорожчали. В грудні ціна на яйця впала на 3%. Також дещо здешевшали фрукти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Який продукт найбільше подорожчав на Волині за місяць
Сьогодні, 15:50
Чому на картки може не надходити «Національний кешбек»
Сьогодні, 15:09
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
Лучанин хотів продати партію гранат для криміналітету
Сьогодні, 13:47
Лучанин спіймав у Стирі 9-кілограмового сазана
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
На скільки в Україні подорожчають продукти На скільки в Україні подорожчають продукти
09 січень, 2024, 01:15
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським
17 січень, 17:07
У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Хома У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Хома
17 січень, 12:34
Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО
17 січень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Який продукт найбільше подорожчав на Волині за місяць
Сьогодні, 15:50
 0
Чому на картки може не надходити «Національний кешбек»
Сьогодні, 15:09
 0
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
 0
Лучанин хотів продати партію гранат для криміналітету
Сьогодні, 13:47
 0
Лучанин спіймав у Стирі 9-кілограмового сазана
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8