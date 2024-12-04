На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Троє шахраїв створювали фейкові акаунти в соцмережах і збирали кошти нібито на потреби українських воїнів. Зловмисникам повідомлено про підозру, їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинили діяльність шахраїв із Черкащини, які реалізували схему привласнення донатів, зібраних на потреби ЗСУ, - повідомляють у

Поліцейські встановили, що зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Для введення громадян в оману вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах, і публікували оголошення про збір коштів нібито на їхні потреби. Отримані злочинним шляхом кошти зловмисники витрачали на власні потреби.
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

Загальна сума, яку вдалося привласнити зловмисникам, становить понад 2,5 млн грн.

Кіберполіцейські та слідчі відстежили весь ланцюг руху грошових коштів — від моменту їх привласнення до легалізації. Також встановлено осіб, які реєстрували фейкові акаунти військовослужбовців у соцмережах і розміщували оголошення про збір коштів, а також місця їхнього перебування.
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів на території Черкаської та Київської областей. Було вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчі Нацполіції повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 (в редакції, що діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
На Черкащині шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

Триває розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочину осіб, кількості постраждалих громадян і загальної суми завданих збитків.

Розслідування проводиться за сприяння Департаменту оперативної служби, Департаменту оперативно-технічних заходів, а також працівників полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у м. Києві та полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у Черкаській області.


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Теги: Україна, шахраї, війна, гроші
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