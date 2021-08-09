Лучанин спіймав у Стирі 9-кілограмового сазана

Лучанин спіймав у Стирі 9-кілограмового сазана
Майстер барбершопу з обласного центру Волині упіймав у Стирі величезного сазана – вага рибини сягнула майже дев'яти кілограмів.

Світлиною улову барбер Стас Корчак поділився із сайтом новин Луцька «Конкурент».

Чималого сазана рибалка-любитель упіймав днями у заплаві річки Стир. Точна вага трофею становить 8 кг 800 г.

Стас розповів, що ловив на спінінг.

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Теги: Волинь, Луцьк, риболовля, улов
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