«Баєр» віддасть в оренду юного лучанина Артема Степанова
Сьогодні, 11:44
Юний футболіст з Луцька Артем Степанов, який захищає кольори «Баєра», проведе другу частину сезону в новій команді.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Rheinpfalz.
Український нападник Артем Степанов піде в оренду і поповнить стан Нюрнберга. Форвард проведе у клубі з Другої Бундесліги другу частину сезону.
У Нюрнберга не буде опції викупу Степанова в Баєра.
Відзначимо, що за леверкузенців 17-річний українець зіграв тільки в матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.
У поєдинку п'ятого туру ЛЧ у складі чемпіона Німеччини – леверкузенського "Байєра" 17-річний український нападник Артем Степанов дебютував.
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Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Rheinpfalz.
Український нападник Артем Степанов піде в оренду і поповнить стан Нюрнберга. Форвард проведе у клубі з Другої Бундесліги другу частину сезону.
У Нюрнберга не буде опції викупу Степанова в Баєра.
Відзначимо, що за леверкузенців 17-річний українець зіграв тільки в матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.
У поєдинку п'ятого туру ЛЧ у складі чемпіона Німеччини – леверкузенського "Байєра" 17-річний український нападник Артем Степанов дебютував.
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