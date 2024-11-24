«Баєр» віддасть в оренду юного лучанина Артема Степанова

«Баєр» віддасть в оренду юного лучанина Артема Степанова
Юний футболіст з Луцька Артем Степанов, який захищає кольори «Баєра», проведе другу частину сезону в новій команді.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Rheinpfalz.

Український нападник Артем Степанов піде в оренду і поповнить стан Нюрнберга. Форвард проведе у клубі з Другої Бундесліги другу частину сезону.

У Нюрнберга не буде опції викупу Степанова в Баєра.

Відзначимо, що за леверкузенців 17-річний українець зіграв тільки в матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

У поєдинку п'ятого туру ЛЧ у складі чемпіона Німеччини – леверкузенського "Байєра" 17-річний український нападник Артем Степанов дебютував.

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Теги: Артем Степанов, Україна, футбол, Баєр
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