Українські воїни за добу знищили 1580 окупантів, 8 танків, 18 артсистем





Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 818740 (+1580) осіб,

танків ‒ 9811 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,

артилерійських систем – 22055 (+15) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),

крилаті ракети ‒ 3051 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 3700 (+1)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни, які захищають Батьківщину від російських окупантів, щодня завдають втрат ворогу.Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 818740 (+1580) осіб,танків ‒ 9811 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,артилерійських систем – 22055 (+15) од,РСЗВ – 1262 (+0) од,засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 331 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),крилаті ракети ‒ 3051 (+2),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,спеціальна техніка ‒ 3700 (+1)Дані уточнюються.

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