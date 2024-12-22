Українські воїни за добу знищили 1580 окупантів, 8 танків, 18 артсистем

Українські воїни за добу знищили 1580 окупантів, 8 танків, 18 артсистем
Українські воїни, які захищають Батьківщину від російських окупантів, щодня завдають втрат ворогу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 818740 (+1580) осіб,
танків ‒ 9811 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,
артилерійських систем – 22055 (+15) од,
РСЗВ – 1262 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),
крилаті ракети ‒ 3051 (+2),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,
спеціальна техніка ‒ 3700 (+1)
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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