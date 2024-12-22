Українські воїни за добу знищили 1580 окупантів, 8 танків, 18 артсистем
Сьогодні, 11:03
Українські воїни, які захищають Батьківщину від російських окупантів, щодня завдають втрат ворогу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 818740 (+1580) осіб,
танків ‒ 9811 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,
артилерійських систем – 22055 (+15) од,
РСЗВ – 1262 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),
крилаті ракети ‒ 3051 (+2),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,
спеціальна техніка ‒ 3700 (+1)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 818740 (+1580) осіб,
танків ‒ 9811 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,
артилерійських систем – 22055 (+15) од,
РСЗВ – 1262 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),
крилаті ракети ‒ 3051 (+2),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,
спеціальна техніка ‒ 3700 (+1)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Баєр» віддасть в оренду юного лучанина Артема Степанова
Сьогодні, 11:44
Українські воїни за добу знищили 1580 окупантів, 8 танків, 18 артсистем
Сьогодні, 11:03
Помер колишній голава Волинської ОДА
Сьогодні, 10:22
За добу на фронті відбулося 199 боєзіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:00