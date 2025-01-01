Помер колишній голова Волинської ОДА

Відійшов у Вічність колишній голова Волинської обласної державної адміністрації, Герой УкраїниПро це повідомив журналістАнатолій Француз помер на 70-му році життя у Києві. У померлого залишилися дружина, син.Народився 23 березня 1954 року у місті Монастириська Тернопільської област. У 1977 році закінчив Львівську спеціальну середню школу міліції за фахом юрист; у 1983 році – Київську вищу школу МВС СРСР за фахом юрист-правознавець; у 1990 році – Академію МВС СРСР.Анатолій Йосипович працював на посадах у МВС Тернопільської та Івано-Франківської областей, був начальником організаційно-методичного відділу управління карного розшуку, начальником управління з організації оперативно-розшукової діяльності Головного управління карного розшуку МВС України, начальником УМВС в Івано-Франківській та Рівненській областях.Із 12 червня 2002 по 3 лютого 2005 року – голова Волинської обласної державної адміністрації.У квітні 2002 року брав участь у міжнародній операції з визволення заручниці та знешкодження трьох терористів, які здійснили розбійний напад на банк у Німеччині. На викраденому там автомобілі злочинці, проїхавши Польщу, добралися аж до передмістя Рівного. Анатолій Француз добровільно визвався заручником терористів і звільнив заручницю. Вчинок генерал-майора міліції під час цієї операції здобув високу позитивну оцінку в Україні та за кордоном.Указом Президента України Леоніда Кучми від 15 квітня 2002 року за особисті мужність і героїзм, виявлені при затриманні міжнародної терористичної групи і звільненні заручниці начальнику Управління МВС України в Рівненській області генерал-майору міліції Анатолію Йосиповичу Французу присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".Працював штатним викладачем кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права Університету економіки та права "КРОК", професор.Заслужений юрист України (15.12.1999). Генерал-лейтенант міліції. Кандидат юридичних наук. Член Національної спілки журналістів України (НСЖУ). Автор та співавтор книг про органи МВС України.Також Степан родич пригадав, як із липня 2002 по лютий 2005 років йому випало працювати з Анатолієм Йосиповичем на посаді заступника голови Волинської ОДА: "Непрості, скажу, тоді були часи, адже доводилось працювати під диктатом тодішнього голови адміністрації президента пріснопам"ятного Віті Медведчука… Разом з тим, тодішня команда таки добре дбала про економічний та культурно-освітній розвиток Волині. Саме тоді в школах краю почали масово встановлювати комп"ютерні класи, проводилися районні та обласні конкурси художньої самодіяльності, чималі кошти виділялися на розвиток спорту, особливо у сільській місцевості, на вищий щабель піднялася медицина, не обділені увагою влади були й журналісти Волині..."