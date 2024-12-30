На гірськолижному курорті Драгобрат загинула молода лікарка з Волині, – соцмережі
Сьогодні, 09:41
Під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. В поліції Закарпатської області цю інформацію підтвердили.
Згодом у соцмережах повідомили ім'я та прізвище загиблої.
Зокрема, у пабліку volynblog у інстаграмі повідомили, що загинула Катерина Ігнатьєва, працювала лікарем, родом з Ковеля.
Відомо, що дівчина приїхала на відпочинок разом із друзями. У день своєї загибелі опублікувала відео із підписом: «відкрила для себе ЛИЖІ.Тепер кататись буду щороку».
За попередньою інформацією, дівчина катаючись на лижах, не втрималася на підйомнику і втративши рівновагу, полетіла вниз та зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.
На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Згодом у соцмережах повідомили ім'я та прізвище загиблої.
Зокрема, у пабліку volynblog у інстаграмі повідомили, що загинула Катерина Ігнатьєва, працювала лікарем, родом з Ковеля.
Відомо, що дівчина приїхала на відпочинок разом із друзями. У день своєї загибелі опублікувала відео із підписом: «відкрила для себе ЛИЖІ.Тепер кататись буду щороку».
За попередньою інформацією, дівчина катаючись на лижах, не втрималася на підйомнику і втративши рівновагу, полетіла вниз та зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.
На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула молода лікарка з Волині, – соцмережі
Сьогодні, 09:41
За добу на фронті відбулося 199 боєзіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:00