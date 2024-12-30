На гірськолижному курорті Драгобрат загинула молода лікарка з Волині, – соцмережі

В поліції Закарпатської області цю інформацію підтвердили.Згодом у соцмережах повідомили ім'я та прізвище загиблої.Зокрема, у пабліку volynblog у інстаграмі повідомили, що загинула, працювала лікарем, родом з Ковеля.Відомо, що дівчина приїхала на відпочинок разом із друзями. У день своєї загибелі опублікувала відео із підписом: «відкрила для себе ЛИЖІ.Тепер кататись буду щороку».За попередньою інформацією, дівчина катаючись на лижах, не втрималася на підйомнику і втративши рівновагу, полетіла вниз та зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.