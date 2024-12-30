На гірськолижному курорті Драгобрат загинула молода лікарка з Волині, – соцмережі

На гірськолижному курорті Драгобрат загинула молода лікарка з Волині, – соцмережі
Під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. В поліції Закарпатської області цю інформацію підтвердили.

Згодом у соцмережах повідомили ім'я та прізвище загиблої.

Зокрема, у пабліку volynblog у інстаграмі повідомили, що загинула Катерина Ігнатьєва, працювала лікарем, родом з Ковеля.
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула молода лікарка з Волині, – соцмережі

Відомо, що дівчина приїхала на відпочинок разом із друзями. У день своєї загибелі опублікувала відео із підписом: «відкрила для себе ЛИЖІ.Тепер кататись буду щороку».

За попередньою інформацією, дівчина катаючись на лижах, не втрималася на підйомнику і втративши рівновагу, полетіла вниз та зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.

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Теги: Волинь, загибель, курорт, Драгобрат, Ковель
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