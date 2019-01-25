На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах





Про це йдеться у відповіді поліції Закарпатської області



Повідомляється, що, попередньо, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.



На запитання УП підтвердити цю інформацію, у поліції відповіли: "Померла дівчина, коли каталася на лижах".



На місці події працює поліція. Офіційні подробиці трагедії наразі відсутні, обставини інциденту з’ясовуються.

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