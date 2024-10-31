Взяв подзвонити: лучанина засудили на п'ять років за викрадений телефон





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався 28 січня 2024 року в Луцьку. Перебуваючи в магазині «Сім23» на вулиці Ковельській, Володимир К. незаконно заволодів телефоном iPhone ХS. Вартість викраденого пристрою становила 8 356 гривень.



Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно і в умовах воєнного стану). До цього чоловік вже двічі був судимим за привласнення чужого майна, востаннє – у 2022-му році.



На судовому засіданні обвинувачений провину визнав частково. Як пояснив, взяв мобільний телефон, щоб подзвонити. З його слів, відразу зайшов у сусідній будинок до знайомого, але на виході був затриманий працівниками поліції.



Потерпілий повідомив: iPhone ХS подарував своїй доньці. Згодом вона сповістила, що телефон вкрали в магазині. Щодо міри покарання для крадія покладався на розсуд суду.



Представники Феміди врахували кримінальне минуле обвинуваченого, тому призначили йому п’ять років позбавлення волі. До вироку додатково приєднали три місяці невідбутого раніше терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин вкотре загримів за ґрати, адже поцупив телефона в дівчини. Витівка обернулася для нього п’ятирічним позбавленням волі.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався 28 січня 2024 року в Луцьку. Перебуваючи в магазині «Сім23» на вулиці Ковельській,незаконно заволодів телефоном iPhone ХS. Вартість викраденого пристрою становила 8 356 гривень.Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно і в умовах воєнного стану). До цього чоловік вже двічі був судимим за привласнення чужого майна, востаннє – у 2022-му році.На судовому засіданні обвинувачений провину визнав частково. Як пояснив, взяв мобільний телефон, щоб подзвонити. З його слів, відразу зайшов у сусідній будинок до знайомого, але на виході був затриманий працівниками поліції.Потерпілий повідомив: iPhone ХS подарував своїй доньці. Згодом вона сповістила, що телефон вкрали в магазині. Щодо міри покарання для крадія покладався на розсуд суду.Представники Феміди врахували кримінальне минуле обвинуваченого, тому призначили йому п’ять років позбавлення волі. До вироку додатково приєднали три місяці невідбутого раніше терміну.

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