20 учасників бойових дій взяли участь у ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку

20 учасників бойових дій взяли участь у ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку
"Я зміг і ти зможеш" — під таким гаслом відбувся перший луцький ярмарок ветеранського бізнесу. У ньому взяли участь 20 учасників бойових дій, серед них — один львів’янин, решта — волиняни.

Про це розповів Суспільному співорганізатор заходу Олег Кобилинський.

Ветеран Андрій Стасюк родом із селища Маневичі. На початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном, однак повернувся та долучився до захисту країни. Служив у морській піхоті, виконував завдання в Авдіївці, там отримав легке осколкове поранення, а далі на точці евакуації — пряме влучання в руку і залишився без неї. Після демобілізації не знав, що робити у цивільному житті. З часом закупив сім 3D принтерів та почав робити різні деталі для автомобільної та оборонної промисловості.

"Такі проєкти як шестерні чи ручки до машин, це я виготовляю для того, аби продати та за щось купити матеріал, щоб друкувати для армії", — каже ветеран.
20 учасників бойових дій взяли участь у ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку

Отримавши поранення під час захисту територіальної цілісності України, повернувся до цивільного життя львів’янин Юрко Данилишин. З початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Зараз чоловік розвиває власний гончарний бізнес — виготовляє керамічний посуд.

"Я виготовляю ці вироби на гончарному крузі, ліплю їх руками, пізніше вони висихають, я їх випалюю, моя дружина мені допомагає, вона розписує спеціальними керамічними поливами та лиш тоді воно перетворюється в готовий якісний посуд", — розповідає учасник бойових дій.

На ярмарку ветеранського бізнесу також презентували ковбасу і сир, які зроблені власноруч, чай, військове спорядження, ковальські вироби.

Павло Скшетуський — учасник бойових дій. За останні 6 років, відколи почав займатися улюбленою справою, виготовив 3 тисячі сокир.

За словами співорганізатора першого ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку Олега Кобилинського, подібні заходи на Волині надалі відбуватимуться щомісяця.
20 учасників бойових дій взяли участь у ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку
20 учасників бойових дій взяли участь у ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку
20 учасників бойових дій взяли участь у ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку
20 учасників бойових дій взяли участь у ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку

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Теги: Луцьк, учасники бойових дій
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