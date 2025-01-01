Без підтримки США і НАТО Україна не зможе залишитися незалежною країною, - Меркель

Без підтримки США і НАТО Україна не зможе залишитися незалежною країною, - Меркель
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що без підтримки США та НАТО Україна не зможе залишатися незалежною країною.

Її слова передає Frankfurter Allgemeine, пише Громадське.

На думку колишньої політикині, за нинішніх обставин трансатлантичне партнерство є ще більш необхідним, ніж раніше. Меркель наголосила: «Тільки зі США і в межах НАТО можна досягти того, щоб путін не виграв війну, а Україна залишилася незалежною державою».

Водночас вона заявила, що новообраний лідер США Дональд Трамп є «особливим президентом», який захищає законні інтереси Сполучених Штатів.

«Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього. Європа повинна об'єднати свої інтереси. США вчинили б нерозумно, якби не шукали союзника в Європі. Ми також є сильним фактором», — додала Меркель.

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Теги: Росія, війна
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