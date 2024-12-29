19 січня на Волині: гортаючи календар

Геннадій Бондаренко, політолог, педагог, професор, завідувач кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки Валерій Бортніков, громадські активісти Олена Черенкова та Руслана Мельник.



День ангела сьогодні святкують Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Сава, Теодор, Федір.



Вітаємо усіх, для кого цей день святковий, бажаємо вам міцного здоров’я, радості від життя і достатку.



За новим стилем свято сьогодні - церковний день пам'яті ченця Макарія Києво-Печерського і єгипетського святого Макарія Великого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні святкують день народження історик, педагог та краєзнавець, політолог, педагог, професор, завідувач кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українкигромадські активіститаДень ангела сьогодні святкують Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Сава, Теодор, Федір.Вітаємо усіх, для кого цей день святковий, бажаємо вам міцного здоров’я, радості від життя і достатку.За новим стилем свято сьогодні - церковний день пам'яті ченця Макарія Києво-Печерського і єгипетського святого Макарія Великого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію