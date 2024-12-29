19 січня на Волині: гортаючи календар

19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження історик, педагог та краєзнавець Геннадій Бондаренко, політолог, педагог, професор, завідувач кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки Валерій Бортніков, громадські активісти Олена Черенкова та Руслана Мельник.

День ангела сьогодні святкують Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Сава, Теодор, Федір.

Вітаємо усіх, для кого цей день святковий, бажаємо вам міцного здоров’я, радості від життя і достатку.

За новим стилем свято сьогодні - церковний день пам'яті ченця Макарія Києво-Печерського і єгипетського святого Макарія Великого.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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Коментарі 1
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На жаль, вже немає Геннадія Бондаренка.Помер 3 серпня 2023 року.Вічна йому пам'ять.
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