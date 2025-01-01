На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
Сьогодні, 23:00
18 січня в селі Прип’ять провели в останню путь воїна-захисника Сергія Бубелу, який загинув, боронячи Україну від російського агресора.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
Сергій народився в селі Кримне Дубечненської громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.
11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, захищав нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.
Загинув 15 січня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.
Чин відспівування в Свято-Дмитрівському храмі села Прип’ять провели священники Шацького деканату ПЦУ на чолі з благочинним отцем Михайлом Цвинкилевичем.
З мужнім воїном попрощалися рідні, близькі, друзі, односельці. Слова співчуття і підтримки висловили родичам Героя Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради, та представниця Дубечненської громади.
Поховали Сергія Бубелу з військовими почестями на місцевому кладовищі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
Сергій народився в селі Кримне Дубечненської громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.
11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, захищав нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.
Загинув 15 січня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.
Чин відспівування в Свято-Дмитрівському храмі села Прип’ять провели священники Шацького деканату ПЦУ на чолі з благочинним отцем Михайлом Цвинкилевичем.
З мужнім воїном попрощалися рідні, близькі, друзі, односельці. Слова співчуття і підтримки висловили родичам Героя Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради, та представниця Дубечненської громади.
Поховали Сергія Бубелу з військовими почестями на місцевому кладовищі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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