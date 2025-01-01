На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів

На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
18 січня в селі Прип’ять провели в останню путь воїна-захисника Сергія Бубелу, який загинув, боронячи Україну від російського агресора.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

Сергій народився в селі Кримне Дубечненської громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.

11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, захищав нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.

Загинув 15 січня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.

Чин відспівування в Свято-Дмитрівському храмі села Прип’ять провели священники Шацького деканату ПЦУ на чолі з благочинним отцем Михайлом Цвинкилевичем.

З мужнім воїном попрощалися рідні, близькі, друзі, односельці. Слова співчуття і підтримки висловили родичам Героя Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради, та представниця Дубечненської громади.

Поховали Сергія Бубелу з військовими почестями на місцевому кладовищі.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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