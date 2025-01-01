На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів

Сергія Бубелу, який загинув, боронячи Україну від російського агресора.



Про це



Сергій народився в селі Кримне Дубечненської громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.



11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, захищав нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.



Загинув 15 січня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.



Чин відспівування в Свято-Дмитрівському храмі села Прип’ять провели священники Шацького деканату ПЦУ на чолі з благочинним отцем Михайлом Цвинкилевичем.



З мужнім воїном попрощалися рідні, близькі, друзі, односельці. Слова співчуття і підтримки висловили родичам Героя Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради, та представниця Дубечненської громади.



Поховали Сергія Бубелу з військовими почестями на місцевому кладовищі.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 січня в селі Прип’ять провели в останню путь воїна-захисника, який загинув, боронячи Україну від російського агресора.Про це повідомили у Шацькій громаді.Сергій народився в селі Кримне Дубечненської громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип’яті.11 липня 2024 року був мобілізований на військову службу, захищав нашу державу в складі в/ч 5001 у званні солдата.Загинув 15 січня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.Чин відспівування в Свято-Дмитрівському храмі села Прип’ять провели священники Шацького деканату ПЦУ на чолі з благочинним отцемЗ мужнім воїном попрощалися рідні, близькі, друзі, односельці. Слова співчуття і підтримки висловили родичам Героя, секретар Шацької селищної ради, та представниця Дубечненської громади.Поховали Сергія Бубелу з військовими почестями на місцевому кладовищі.

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