Студенти, які не складуть іспит з військової підготовки, не зможуть продовжити навчання, - Міноборони





Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, пише



«Хочу підкреслити те, що вона <БЗВП> обов’язкова для всіх, і якщо студенти не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу — вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах», — наголосив заступник міністра.



Сергій Мельник зазначив, що сам курс передбачає «дуже багато» дисциплін з військового вишколу. Наприклад, психологічну, розвідувальну, тактичну та вогневу підготовку.



Більше про БЗВП



Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти стартує з вересня 2025 року і триватиме 300 академічних годин.



У програмі заплановано 90 годин теорії в закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.



Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю.



Після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу й отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.



Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський підписав зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік № 12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів, які є здобувачами вищої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проходження базової загальновійськової підготовки є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. Студенти, які не складуть іспит, навчатися далі не зможуть.Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції, пише Громадське «Хочу підкреслити те, що вона <БЗВП> обов’язкова для всіх, і якщо студенти не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу — вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах», — наголосив заступник міністра.Сергій Мельник зазначив, що сам курс передбачає «дуже багато» дисциплін з військового вишколу. Наприклад, психологічну, розвідувальну, тактичну та вогневу підготовку.Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти стартує з вересня 2025 року і триватиме 300 академічних годин.У програмі заплановано 90 годин теорії в закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю.Після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу й отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.Нагадаємо, у січні президентпідписав зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік № 12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів, які є здобувачами вищої освіти.

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