У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Шевченківському районі Києва завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після російського обстрілу.

Про це пише LB.ua з посиланням на ДСНС.

“Дякуємо нашим надзвичайникам, а також всім службам міста, які злагоджено та швидко усунули наслідки удару ворога. Велика подяка волонтерам, які зігрівали теплим чаєм, їжею, підтримували та надихали!” – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня Росія атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed", безпілотниками-імітаторами різних типів і чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23.

Внаслідок удару по Києву загинули три людини — охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.

Внаслідок ранкового обстрілу Києва виникло займання нежитлової будівлі у Шевченківському районі. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Крім того, у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання.
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Повітряних силах прокоментували руйнівні наслідки ракетного удару РФ у Києві. “У Києві обидві ракети було збито, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті”, – повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
Сьогодні, 23:00
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 22:34
Студенти, які не складуть іспит з військової підготовки, не зможуть продовжити навчання, - Міноборони
Сьогодні, 21:26
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Сьогодні, 20:00
Скільки дров можна виписати на одну людину: особливості та правила
Сьогодні, 19:11
Схожі новини
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським
17 січень, 17:07
Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною
17 січень, 16:18
Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
17 січень, 15:41
Бійці ССО полонили росіян, які стратили українських військових Бійці ССО полонили росіян, які стратили українських військових
17 січень, 14:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубелою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів
Сьогодні, 23:00
 0
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 22:34
 0
Студенти, які не складуть іспит з військової підготовки, не зможуть продовжити навчання, - Міноборони
Сьогодні, 21:26
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Скільки дров можна виписати на одну людину: особливості та правила
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8