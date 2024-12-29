Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 січня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 січня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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