Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 19 січня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 19 січняМінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію