Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 19 січня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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