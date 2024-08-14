Коли громади зможуть подати заявки на будівництво укриттів у школах: у МОН відповіли

З 20 по 26 січня місцеві громади можуть подавати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах та закладах профтехосвіти.Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Українив ефірі "Ми-Україна".За словами заступниці, перший етап подачі заявок розпочнеться 20 січня і триватиме тиждень. Вона зазначила, що у більшості громад вже є розроблені проектно-кошторисні документи, що дозволяє їм швидко отримати гроші та почати будівельні роботи або капітальний ремонт укриттів.Після першого раунду, залежно від кількості поданих заявок, МОН може оголосити другий набір для громад, які ще не мають готових ПКД.Кузьмичова зазначила, що у 2025 році на ці цілі виділено 6,2 мільярда гривень, що майже в три рази більше, ніж минулого року (2,5 млрд грн)."Ця сума є більшою. Чи є вона достатньою для того, щоб покрити всі наші потреби в побудові укриттів – очевидно, що ні. В Україні близько 13 000 шкіл і велика частина з них покрита найпростішими укриттями, але специфіка в тому, що не у всіх регіонах можливе укривання в найпростіших укриттях", – повідомила заступниця.Вона додала, що значна частина потребує покращення укриттів, особливо на прикордонних і прифронтових територіях, де необхідні більш надійні сховища для забезпечення безпеки під час освітнього процесу.