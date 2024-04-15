На озеленення Луцької громади в 2024 році витратили понад 25 млн грн





Про це йдеться у звіті про роботу департаменту житлово-комунального господарства за 2024 рік, передає



Загалом на послугу з озеленення луцької громади у 2024 році витратили 25,2 млн грн.



За ці кошти:



висадили 120 тис. штук однорічних та багаторічних квітів на загальній площі квітників 3,1 тис. м², 482 кущі та 11 дерев;



викосили 1112 тис. м² газонів;



підстригли 42,9 м² кущів;



видалили 182 аварійні дерева;



підрізали гілки у 2056 дерев для покращення видимості дорожніх знаків та світлофорів.



На дробіння обрізаних гілок подрібнювачем витратили майже 350 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торік на міських клумбах висадили 120 тис. шт. однорічних та багаторічних квітів.Про це йдеться у звіті про роботу департаменту житлово-комунального господарства за 2024 рік, передає misto media. Загалом на послугу з озеленення луцької громади у 2024 році витратили 25,2 млн грн.За ці кошти:висадили 120 тис. штук однорічних та багаторічних квітів на загальній площі квітників 3,1 тис. м², 482 кущі та 11 дерев;викосили 1112 тис. м² газонів;підстригли 42,9 м² кущів;видалили 182 аварійні дерева;підрізали гілки у 2056 дерев для покращення видимості дорожніх знаків та світлофорів.На дробіння обрізаних гілок подрібнювачем витратили майже 350 тис. грн.

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