На озеленення Луцької громади в 2024 році витратили понад 25 млн грн

На озеленення Луцької громади в 2024 році витратили понад 25 млн грн
Торік на міських клумбах висадили 120 тис. шт. однорічних та багаторічних квітів.

Про це йдеться у звіті про роботу департаменту житлово-комунального господарства за 2024 рік, передає misto media.

Загалом на послугу з озеленення луцької громади у 2024 році витратили 25,2 млн грн.

За ці кошти:

висадили 120 тис. штук однорічних та багаторічних квітів на загальній площі квітників 3,1 тис. м², 482 кущі та 11 дерев;

викосили 1112 тис. м² газонів;

підстригли 42,9 м² кущів;

видалили 182 аварійні дерева;

підрізали гілки у 2056 дерев для покращення видимості дорожніх знаків та світлофорів.

На дробіння обрізаних гілок подрібнювачем витратили майже 350 тис. грн.

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Теги: озеленення, Луцьк
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