Гарчить та кусає: у Луцьку нарікають на собаку, який нападає на людей





Як передає Марина орендує у тому будинку офіс. Жінка каже, що вже просто увірвався терпець.



«Протягом тривалого часу у центрі міста безпритульний пес нападає на перехожих. Дана проблема триває з квітня місяця і до цього часу вона так і не вирішилася», – каже лучанка.



За словами жінки, пес напав і на неї. Він хотів її вкусити, а вона оборонялася, впала та травмувала руку.



Собака нападав і на інших мешканців вулиці. Декому навіть розгризав сумку з двох сторін.



«Я нічого не маю проти безпритульних собак, я люблю тварин, але якщо пес агресивний і небезпечний, загрожує здоровʼю людей, то потрібно приймати якісь міри», – каже Марина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку скаржаться на агресивного собаку. Тварина мешкає біля будинку, що на проспекті Волі 4 б.Як передає «Конкурент TV» лучанкаорендує у тому будинку офіс. Жінка каже, що вже просто увірвався терпець.«Протягом тривалого часу у центрі міста безпритульний пес нападає на перехожих. Дана проблема триває з квітня місяця і до цього часу вона так і не вирішилася», – каже лучанка.За словами жінки, пес напав і на неї. Він хотів її вкусити, а вона оборонялася, впала та травмувала руку.Собака нападав і на інших мешканців вулиці. Декому навіть розгризав сумку з двох сторін.«Я нічого не маю проти безпритульних собак, я люблю тварин, але якщо пес агресивний і небезпечний, загрожує здоровʼю людей, то потрібно приймати якісь міри», – каже Марина.

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