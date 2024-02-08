Гарчить та кусає: у Луцьку нарікають на собаку, який нападає на людей

Гарчить та кусає: у Луцьку нарікають на собаку, який нападає на людей
У Луцьку скаржаться на агресивного собаку. Тварина мешкає біля будинку, що на проспекті Волі 4 б.

Як передає «Конкурент TV» лучанка Марина орендує у тому будинку офіс. Жінка каже, що вже просто увірвався терпець.

«Протягом тривалого часу у центрі міста безпритульний пес нападає на перехожих. Дана проблема триває з квітня місяця і до цього часу вона так і не вирішилася», – каже лучанка.

За словами жінки, пес напав і на неї. Він хотів її вкусити, а вона оборонялася, впала та травмувала руку.

Собака нападав і на інших мешканців вулиці. Декому навіть розгризав сумку з двох сторін.

«Я нічого не маю проти безпритульних собак, я люблю тварин, але якщо пес агресивний і небезпечний, загрожує здоровʼю людей, то потрібно приймати якісь міри», – каже Марина.

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Теги: собака, луцьк
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