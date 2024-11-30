Будинок офіцерів у Луцьку планують почати ремонтувати навесні





Про це розповіла Ірина Вахович.



Згідно з додатковою угодою до договору, у другому та третьому кварталах (квітень — вересень) 2025 року університет запланував витратити 10 млн грн на будівельно-монтажні роботи. Кошти візьмуть зі спецфонду університету, пояснила Вахович.



Крім цього, додала вона, в планах — подаватися на гранти чи інші програми, оскільки повної суми на реставрацію університет не має.



Серед ймовірних джерел фінансування:



державний бюджет;



місцевий бюджет;



кошти замовника (власні кошти, банківські кредити);



кошти інших інвесторів.



Загальна вартість робіт на 3 роки — 128 млн грн. У додатковій угоді до договору вказаний орієнтовний план фінансування робіт. Основні витрати заплановані на 2026 і 2027 роки. Згідно з ним, на об’єкт у цей період планують витратити по 58,9 млн грн щорічно.



Тендер на виконання робіт виграло львівське ТзОВ «Вельт Капітал». Договір підписали 3 січня 2025 року.



Нагадаємо, у Будинку офіцерів, що на вулиці Винниченка, планують

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький політех підписав договір з підрядником на будівництво Музею науки в Будинку офіцерів. Цьогоріч на реставрацію приміщення університет планує використати 10 млн грн власних коштів.Про це розповіла misto.media ректорка ЛНТУЗгідно з додатковою угодою до договору, у другому та третьому кварталах (квітень — вересень) 2025 року університет запланував витратити 10 млн грн на будівельно-монтажні роботи. Кошти візьмуть зі спецфонду університету, пояснила Вахович.Крім цього, додала вона, в планах — подаватися на гранти чи інші програми, оскільки повної суми на реставрацію університет не має.Серед ймовірних джерел фінансування:державний бюджет;місцевий бюджет;кошти замовника (власні кошти, банківські кредити);кошти інших інвесторів.Загальна вартість робіт на 3 роки — 128 млн грн. У додатковій угоді до договору вказаний орієнтовний план фінансування робіт. Основні витрати заплановані на 2026 і 2027 роки. Згідно з ним, на об’єкт у цей період планують витратити по 58,9 млн грн щорічно.Тендер на виконання робіт виграло львівське ТзОВ «Вельт Капітал». Договір підписали 3 січня 2025 року.Нагадаємо, у Будинку офіцерів, що на вулиці Винниченка, планують організувати Музей науки . Роботи мають виконати до 31 грудня 2027 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію