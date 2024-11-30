Будинок офіцерів у Луцьку планують почати ремонтувати навесні

Будинок офіцерів у Луцьку планують почати ремонтувати навесні
Луцький політех підписав договір з підрядником на будівництво Музею науки в Будинку офіцерів. Цьогоріч на реставрацію приміщення університет планує використати 10 млн грн власних коштів.

Про це розповіла misto.media ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.

Згідно з додатковою угодою до договору, у другому та третьому кварталах (квітень — вересень) 2025 року університет запланував витратити 10 млн грн на будівельно-монтажні роботи. Кошти візьмуть зі спецфонду університету, пояснила Вахович.

Крім цього, додала вона, в планах — подаватися на гранти чи інші програми, оскільки повної суми на реставрацію університет не має.

Серед ймовірних джерел фінансування:

державний бюджет;

місцевий бюджет;

кошти замовника (власні кошти, банківські кредити);

кошти інших інвесторів.

Загальна вартість робіт на 3 роки — 128 млн грн. У додатковій угоді до договору вказаний орієнтовний план фінансування робіт. Основні витрати заплановані на 2026 і 2027 роки. Згідно з ним, на об’єкт у цей період планують витратити по 58,9 млн грн щорічно.

Тендер на виконання робіт виграло львівське ТзОВ «Вельт Капітал». Договір підписали 3 січня 2025 року.

Нагадаємо, у Будинку офіцерів, що на вулиці Винниченка, планують організувати Музей науки. Роботи мають виконати до 31 грудня 2027 року.

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Теги: Будинок офіцерів, реконструкція
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