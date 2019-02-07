У Луцьку на реставрацію Будинку офіцерів витратять 128 млн





Про це повідомляє



У тендерній документації вказано, що реставрація Будинку офіцерів буде відбуватись з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки. Таким чином у приміщенні планують відкрити «Музей науки».



На реставраційні роботи ЛНТ планує виділити 128 325 187 грн, однак перемогу в тендері здобуде та компанія, яка подасть найбільш економічно-вигідну пропозицію.



Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2027 року. Тобто суму тендеру будівельна організація зможе освоїти за 3 роки, в міру виконання реставраційних робіт.



Пропозиції прийматимуть до 14 грудня і вже 16-го стане відомо переможця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будинок офіцерів, що розташований на вулиці Винниченка у Луцьку, планують реставрувати за кругленьку суму. За це береться Луцький національний технічний університет. Про це стало відомо з оголошення про проведення закупівлі робіт, розміщеного 29.11.2024 на майданчику Prozorro.Про це повідомляє Інсайдер Медіа У тендерній документації вказано, що реставрація Будинку офіцерів буде відбуватись з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки. Таким чином у приміщенні планують відкрити «Музей науки».На реставраційні роботи ЛНТ планує виділити 128 325 187 грн, однак перемогу в тендері здобуде та компанія, яка подасть найбільш економічно-вигідну пропозицію.Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2027 року. Тобто суму тендеру будівельна організація зможе освоїти за 3 роки, в міру виконання реставраційних робіт.Пропозиції прийматимуть до 14 грудня і вже 16-го стане відомо переможця.

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