Які ціни на домашню птицю у Луцьку

Які ціни на домашню птицю у Луцьку
На ринку «Пасаж» у Луцьку особливим попитом серед містян користується свіжа домашня птиця, яку тут пропонують у великому асортименті.

Про це пише ВСН.

На прилавках ринку можна знайти курей, півнів, індиків та качок. Ціни варіюються залежно від виду птиці, але загалом вони залишаються доступними для споживачів.

Так, вартість курей та півнів становить від 150 до 180 гривень за кілограм. Індичатина, яка вважається дієтичним та поживним м’ясом, коштує трохи дорожче – 180-200 гривень за кілограм. Для шанувальників соковитої та ароматної качки ціна становить 190 гривень за кілограм.

Продавці ринку підкреслюють, що їхня продукція вирощена в екологічно чистих умовах та відповідає всім стандартам якості. Покупці відзначають свіжість м’яса та приємний смак страв, які готуються з нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, птиця, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які ціни на домашню птицю у Луцьку
Сьогодні, 15:13
У медичному закладі помер захисник з Волині Михайло Березний
Сьогодні, 14:25
Погода в грудні: яким буде перший місяць зими і чи випаде сніг на Різдво і Новий рік
Сьогодні, 14:15
Закон про історичне підвищення податків офіційно опублікований: коли він набере чинності
Сьогодні, 13:41
Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновив роботу
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
Які гриби продають на ринку у Луцьку та скільки вони коштують Які гриби продають на ринку у Луцьку та скільки вони коштують
18 жовтень, 05:15
Максимальна ціна за сім років: в Україні здорожчав популярний овоч Максимальна ціна за сім років: в Україні здорожчав популярний овоч
14 жовтень, 01:30
Сезон добігає кінця: у Луцьку на ринку продають помідори за смішними цінами Сезон добігає кінця: у Луцьку на ринку продають помідори за смішними цінами
09 вересень, 23:18
Які ціни на домашню птицю та кукурудзу на ринку у Луцьку Які ціни на домашню птицю та кукурудзу на ринку у Луцьку
27 липень, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які ціни на домашню птицю у Луцьку
Сьогодні, 15:13
 0
У медичному закладі помер захисник з Волині Михайло Березний
Сьогодні, 14:25
 0
Погода в грудні: яким буде перший місяць зими і чи випаде сніг на Різдво і Новий рік
Сьогодні, 14:15
 0
Закон про історичне підвищення податків офіційно опублікований: коли він набере чинності
Сьогодні, 13:41
 0
Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновив роботу
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8