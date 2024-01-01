Які ціни на домашню птицю у Луцьку





Про це пише



На прилавках ринку можна знайти курей, півнів, індиків та качок. Ціни варіюються залежно від виду птиці, але загалом вони залишаються доступними для споживачів.



Так, вартість курей та півнів становить від 150 до 180 гривень за кілограм. Індичатина, яка вважається дієтичним та поживним м’ясом, коштує трохи дорожче – 180-200 гривень за кілограм. Для шанувальників соковитої та ароматної качки ціна становить 190 гривень за кілограм.



Продавці ринку підкреслюють, що їхня продукція вирощена в екологічно чистих умовах та відповідає всім стандартам якості. Покупці відзначають свіжість м’яса та приємний смак страв, які готуються з нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку «Пасаж» у Луцьку особливим попитом серед містян користується свіжа домашня птиця, яку тут пропонують у великому асортименті.Про це пише ВСН На прилавках ринку можна знайти курей, півнів, індиків та качок. Ціни варіюються залежно від виду птиці, але загалом вони залишаються доступними для споживачів.Так, вартість курей та півнів становить від 150 до 180 гривень за кілограм. Індичатина, яка вважається дієтичним та поживним м’ясом, коштує трохи дорожче – 180-200 гривень за кілограм. Для шанувальників соковитої та ароматної качки ціна становить 190 гривень за кілограм.Продавці ринку підкреслюють, що їхня продукція вирощена в екологічно чистих умовах та відповідає всім стандартам якості. Покупці відзначають свіжість м’яса та приємний смак страв, які готуються з нього.

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