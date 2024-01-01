У медичному закладі помер захисник з Волині Михайло Березний

У медичному закладі помер захисник з Волині Михайло Березний
В медичному закладі помер воїн з Чарторийськао Михайло Миколайович Березний.

Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

Захисник пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Воював на Бахмутському та Куп'янському напрямку. Чотири рази був поранений. Отримав інвалідність.

«Щирі співчуття мамі Ніні Дмитрівні та усій родині у зв'язку із втратою рідної людини. Вічна пам'ять Захиснику України!», - написав селищний голова.
У медичному закладі помер захисник з Волині Михайло Березний


У суботу, орієнтовно о 14.30 біля Колок просять гідно зустріти тіло Героя.

Маршрут: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Северинівка, Кам'януха, Чарторийськ.

Поховання відбудеться у неділю, 1 грудня, у Чарторийську.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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