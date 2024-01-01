У медичному закладі помер захисник з Волині Михайло Березний

Михайло Миколайович Березний.



Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.



Захисник пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Воював на Бахмутському та Куп'янському напрямку. Чотири рази був поранений. Отримав інвалідність.



«Щирі співчуття мамі Ніні Дмитрівні та усій родині у зв'язку із втратою рідної людини. Вічна пам'ять Захиснику України!», - написав селищний голова.





У суботу, орієнтовно о 14.30 біля Колок просять гідно зустріти тіло Героя.



Маршрут: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Северинівка, Кам'януха, Чарторийськ.



Поховання відбудеться у неділю, 1 грудня, у Чарторийську.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В медичному закладі помер воїн з ЧарторийськаоПро це повідомив очільник Маневицької громадиЗахисник пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Воював на Бахмутському та Куп'янському напрямку. Чотири рази був поранений. Отримав інвалідність.«Щирі співчуття маміта усій родині у зв'язку із втратою рідної людини. Вічна пам'ять Захиснику України!», - написав селищний голова.У суботу, орієнтовно о 14.30 біля Колок просять гідно зустріти тіло Героя.Маршрут: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Северинівка, Кам'януха, Чарторийськ.Поховання відбудеться у неділю, 1 грудня, у Чарторийську.

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