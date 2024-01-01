Цілитель з Волині вже 30 років лікує хвороби травами

Тадея Александровича з села Козин на Рожищенщині вдома застати неможливо. Пішки чи на велосипеді об'їжджає навколишні ліси-поля. Збирає цілюще зілля та готує різні збори, які покращують здоров'я й зміцнюють імунітет. Тадеуш Йосипович переконаний, що природа – це найкраща аптека.



Про це пише газета «Вісник», передає



У спогадах дитинства цього 75-річного чоловіка і досі витає аромат духмяного чаю з гілочок смородини, малини, вишні. Тоді батько варив на плиті і вся родина смакувала цим напоєм. Саме від батька перейняв Тадей перші уроки з травознавства. Але малим це його не дуже цікавило, а от коли пішов пасти колгоспну худобу і багато часу проводив на полі, то згадав, як батько розказував про користь різних зелинок.



«Отоді я й почав шукати літературу, щоб більше всього дізнатися. Купував книжки з народної медицини. Потім люди, які знали про моє захоплення, свої мені віддавали», – розповідає чоловік.



Саме з книжок черпав найбільше інформації. Дізнавався, яка рослинка від чого допомагає. Тепер же сам людям радить, який трав’яний збір варто пити при різних болячках. Його добре знають у Рожищі, бо на місцевому ринку щотижня Тадей Йосипович продає свої збори.



«Безсмертник у нирках камені розчиняє та виганяє. Xто буде пити спориш, хвощ польовий – позбудеться проблем із мочовим, — пояснює. – Полин, парило – добрі для шлунка. Ягоди червоної горобини очищають кров. При цукровому діабеті рекомендую цикорій, який знижує цукор. Але треба знати, що довго його вживати не можна, бо може спричинити розлади шлунка. Якщо задерло горло, пополощіть кілька разів корою молодого дуба (можна свіжу чи у пів літра води, щоб потрохи сушену) — і все мине. Для цього треба столову ложку кори кинути у пів літра води, щоб потрохи покипіло, настояти 20 хвилин, а потім теплим полоскати».



Травник додає, що комусь потрібна лише гілочка зілля, а хтось бере суміш різних лікарських трав. Завжди людям наголошує, що у всьому треба дотримуватися чітких пропорцій і не робити навмання, бо тоді ефекту не буде.



На городі в пенсіонера окремі грядочки виділені для ехінацеї та чорнобривців, адже це не просто квіти, а справжня скарбниця ліків! Листя і цвіт ехінацеї ефективно борються із запаленнями різними вірусами. А чорнобривці заспокоюють нервову систему, рятують від стресів.



Тадей Александрович з повагою та пошаною ставиться до природи, бо вважає, що вона дає нам життя, радість і ї треба шанувати й берегти, щоб майбутні покоління пили не тільки таблетки, a й лікувалися її дарами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вліткуз села Козин на Рожищенщині вдома застати неможливо. Пішки чи на велосипеді об'їжджає навколишні ліси-поля. Збирає цілюще зілля та готує різні збори, які покращують здоров'я й зміцнюють імунітет. Тадеуш Йосипович переконаний, що природа – це найкраща аптека.Про це пише газета «Вісник», передає "Конкурент" У спогадах дитинства цього 75-річного чоловіка і досі витає аромат духмяного чаю з гілочок смородини, малини, вишні. Тоді батько варив на плиті і вся родина смакувала цим напоєм. Саме від батька перейняв Тадей перші уроки з травознавства. Але малим це його не дуже цікавило, а от коли пішов пасти колгоспну худобу і багато часу проводив на полі, то згадав, як батько розказував про користь різних зелинок.«Отоді я й почав шукати літературу, щоб більше всього дізнатися. Купував книжки з народної медицини. Потім люди, які знали про моє захоплення, свої мені віддавали», – розповідає чоловік.Саме з книжок черпав найбільше інформації. Дізнавався, яка рослинка від чого допомагає. Тепер же сам людям радить, який трав’яний збір варто пити при різних болячках. Його добре знають у Рожищі, бо на місцевому ринку щотижня Тадей Йосипович продає свої збори.«Безсмертник у нирках камені розчиняє та виганяє. Xто буде пити спориш, хвощ польовий – позбудеться проблем із мочовим, — пояснює. – Полин, парило – добрі для шлунка. Ягоди червоної горобини очищають кров. При цукровому діабеті рекомендую цикорій, який знижує цукор. Але треба знати, що довго його вживати не можна, бо може спричинити розлади шлунка. Якщо задерло горло, пополощіть кілька разів корою молодого дуба (можна свіжу чи у пів літра води, щоб потрохи сушену) — і все мине. Для цього треба столову ложку кори кинути у пів літра води, щоб потрохи покипіло, настояти 20 хвилин, а потім теплим полоскати».Травник додає, що комусь потрібна лише гілочка зілля, а хтось бере суміш різних лікарських трав. Завжди людям наголошує, що у всьому треба дотримуватися чітких пропорцій і не робити навмання, бо тоді ефекту не буде.На городі в пенсіонера окремі грядочки виділені для ехінацеї та чорнобривців, адже це не просто квіти, а справжня скарбниця ліків! Листя і цвіт ехінацеї ефективно борються із запаленнями різними вірусами. А чорнобривці заспокоюють нервову систему, рятують від стресів.Тадей Александрович з повагою та пошаною ставиться до природи, бо вважає, що вона дає нам життя, радість і ї треба шанувати й берегти, щоб майбутні покоління пили не тільки таблетки, a й лікувалися її дарами.

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