Купити може не кожен: на Волині дуже підскочили у ціні фрукти

У місті Рожище, що на Волині, мешканці дедалі більше скаржаться на високі ціни на фрукти. Хоча осінь – традиційна пора для сезонних фруктів, вартість деяких із них вже перевищила звичні межі, що робить їх малодоступними для багатьох родин.Зараз на прилавках ринків домінують цитрусові та хурма, але їх ціни стали справжнім викликом для бюджету. Мандарини, які зазвичай асоціюються з новорічними святами, продаються за 110-120 гривень за кілограм.Не відстає і хурма, яка цього року подорожчала до 200-230 гривень за кілограм, що суттєво обмежує попит на цей соковитий фрукт.Навіть популярний виноград, який вважається невід’ємною частиною осіннього столу, зараз коштує близько 160 гривень за кілограм.У той час, як яблука залишаються найдоступнішими серед фруктів: їхня ціна коливається в межах 20-35 гривень за кілограм залежно від сорту.Фахівці пояснюють такі ціни декількома чинниками. Серед них — сезонне скорочення постачання деяких видів фруктів, зростання витрат на транспорт і логістику, а також загальна інфляція. На ситуацію вплинули й міжнародні фактори: велика частина мандаринів та хурми надходить з-за кордону, а ослаблення гривні збільшує їхню вартість.Питання доступності свіжих фруктів стає дедалі актуальнішим, адже це не лише смачна, але й корисна складова раціону, яку важко замінити.