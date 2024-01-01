Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 1 грудня:



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у північних та центральних районах туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 1 грудня:Хмарно з проясненнями. Без опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у північних та центральних районах туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

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