Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 1 грудня:

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у північних та центральних районах туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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