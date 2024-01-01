Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 грудня:
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у північних та центральних районах туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 грудня:
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у північних та центральних районах туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.
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