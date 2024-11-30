F-16 знищили сім російських ракет під час останньої масованої атаки, - Зеленський





Про це розповів в інтерв’ю SkyNews президент Володимир Зеленський, пише



"Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 – рішення було ухвалено, але дуже пізно... Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили – знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру", - сказав він.



Зеленський зазначив, що Україна не має достатньої кількості таких винищувачів, натомість вони є у Сполучених Штатів.



"Чи є їх у США багато? Так. Чи можуть вони нам їх надати? Так. Чому не надають? Не знаю", - сказав президент.



Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.



Нещодавно Україна отримала від Данії шість винищувачів F-16. Загалом має бути 19.



Раніше Норвегія також повідомила про постачання F-16 в Україну найближчим часом.



У жовтні Нідерланди передали Україні перші літаки F-16.



У серпні Зеленський повідомляв, що Україна вже задіювала F-16 для відбиття масованої російської атаки. Він подякував партнерам за надання цих винищувачів. Однак наголосив, що отриманої кількості недостатньо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літаки-винищувачі F-16 днями знищили сім крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну.Про це розповів в інтерв’ю SkyNews президент, пише LB.ua "Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 – рішення було ухвалено, але дуже пізно... Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили – знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру", - сказав він.Зеленський зазначив, що Україна не має достатньої кількості таких винищувачів, натомість вони є у Сполучених Штатів."Чи є їх у США багато? Так. Чи можуть вони нам їх надати? Так. Чому не надають? Не знаю", - сказав президент.Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.Нещодавно Україна отримала від Данії шість винищувачів F-16. Загалом має бути 19.Раніше Норвегія також повідомила про постачання F-16 в Україну найближчим часом.У жовтні Нідерланди передали Україні перші літаки F-16.У серпні Зеленський повідомляв, що Україна вже задіювала F-16 для відбиття масованої російської атаки. Він подякував партнерам за надання цих винищувачів. Однак наголосив, що отриманої кількості недостатньо.

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