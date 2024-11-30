F-16 знищили сім російських ракет під час останньої масованої атаки, - Зеленський

F-16 знищили сім російських ракет під час останньої масованої атаки, - Зеленський
Літаки-винищувачі F-16 днями знищили сім крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну.

Про це розповів в інтерв’ю SkyNews президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

"Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 – рішення було ухвалено, але дуже пізно... Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили – знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна не має достатньої кількості таких винищувачів, натомість вони є у Сполучених Штатів.

"Чи є їх у США багато? Так. Чи можуть вони нам їх надати? Так. Чому не надають? Не знаю", - сказав президент.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.

Нещодавно Україна отримала від Данії шість винищувачів F-16. Загалом має бути 19.

Раніше Норвегія також повідомила про постачання F-16 в Україну найближчим часом.

У жовтні Нідерланди передали Україні перші літаки F-16.

У серпні Зеленський повідомляв, що Україна вже задіювала F-16 для відбиття масованої російської атаки. Він подякував партнерам за надання цих винищувачів. Однак наголосив, що отриманої кількості недостатньо.

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Теги: Росія, Україна, війна
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