На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Підгайцівської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарській споруді.



На місці події працювали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька. О 10:52 вони ліквідували горіння, імовірно, спричинене коротким замиканням електромережі.



Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки при користуванні електроприладами та регулярно перевіряти стан електромережі, щоб запобігти пожежам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі сталася пожежа через коротке замикання електромережі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Підгайцівської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарській споруді.На місці події працювали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька. О 10:52 вони ліквідували горіння, імовірно, спричинене коротким замиканням електромережі.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки при користуванні електроприладами та регулярно перевіряти стан електромережі, щоб запобігти пожежам.

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