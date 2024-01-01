На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО

На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
У Луцькому районі сталася пожежа через коротке замикання електромережі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Підгайцівської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарській споруді.

На місці події працювали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька. О 10:52 вони ліквідували горіння, імовірно, спричинене коротким замиканням електромережі.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки при користуванні електроприладами та регулярно перевіряти стан електромережі, щоб запобігти пожежам.
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО


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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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