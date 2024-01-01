На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
У Луцькому районі сталася пожежа через коротке замикання електромережі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Підгайцівської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарській споруді.
На місці події працювали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька. О 10:52 вони ліквідували горіння, імовірно, спричинене коротким замиканням електромережі.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки при користуванні електроприладами та регулярно перевіряти стан електромережі, щоб запобігти пожежам.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Підгайцівської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарській споруді.
На місці події працювали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька. О 10:52 вони ліквідували горіння, імовірно, спричинене коротким замиканням електромережі.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки при користуванні електроприладами та регулярно перевіряти стан електромережі, щоб запобігти пожежам.
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