У Волинській області перевірили якість питної води
18 січень, 13:09
Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує моніторинг у цілях радіаційного спостереження і дозиметричного контролю та якості і безпечності питної водопровідної води в населених пунктах області.
Про це повідомили у центрі.
За результатами досліджень природного радіаційного фону цього тижня показники відповідають нормі. Зокрема, 17 січня в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та обласному центрі гамма-фон становить 0,11 - 0,12 мкЗв/год (11 – 12 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.
Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.
Досліджені проби питної водопровідної води у містах Луцьк, Володимир, Нововолинськ, Ковель, Камінь-Каширський, селищі Маневичі відповідають вимогам ДСаПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у центрі.
За результатами досліджень природного радіаційного фону цього тижня показники відповідають нормі. Зокрема, 17 січня в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та обласному центрі гамма-фон становить 0,11 - 0,12 мкЗв/год (11 – 12 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.
Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.
Досліджені проби питної водопровідної води у містах Луцьк, Володимир, Нововолинськ, Ковель, Камінь-Каширський, селищі Маневичі відповідають вимогам ДСаПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Будинок офіцерів у Луцьку планують почати ремонтувати навесні
18 січень, 14:16
Понад півроку вважався зниклим безвісти: підтвердили смерть воїна з Волині Сергія Калитюка
18 січень, 13:44
У Волинській області перевірили якість питної води
18 січень, 13:09
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Борисюк
18 січень, 12:47
У Луцьку торік надійшло 29 скарг на зачинені укриття під час тривоги
18 січень, 12:18