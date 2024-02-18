У Волинській області перевірили якість питної води

У Волинській області перевірили якість питної води
Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує моніторинг у цілях радіаційного спостереження і дозиметричного контролю та якості і безпечності питної водопровідної води в населених пунктах області.

Про це повідомили у центрі.

За результатами досліджень природного радіаційного фону цього тижня показники відповідають нормі. Зокрема, 17 січня в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та обласному центрі гамма-фон становить 0,11 - 0,12 мкЗв/год (11 – 12 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.

Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.

Досліджені проби питної водопровідної води у містах Луцьк, Володимир, Нововолинськ, Ковель, Камінь-Каширський, селищі Маневичі відповідають вимогам ДСаПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.

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Теги: питна вода, аналіз, волинь
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