На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Борисюк

Богдан Борисюк - 25-річний молодший сержант.



Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



У суботу, 18 січня, Герой повертається додому востаннє.



«Щирі співчуття мамі Аллі Вікторівні, батьку Олегу Степановичу та усій родині. Сьогодні в обідню пору біля Колок зустрічаємо тіло Героя. Маршрут автомобіля: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі. По Маневичах: проспект Волі, вул. Незалежності (Маневицька лікарня)», - йдеться у повідомленні.



Поховання відбудеться у неділю, 19 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 січня 2025 року на фронті загинув воїн з Волині- 25-річний молодший сержант.Про це повідомив Маневицький селищний головаУ суботу, 18 січня, Герой повертається додому востаннє.«Щирі співчуття мамі, батькута усій родині. Сьогодні в обідню пору біля Колок зустрічаємо тіло Героя. Маршрут автомобіля: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі. По Маневичах: проспект Волі, вул. Незалежності (Маневицька лікарня)», - йдеться у повідомленні.Поховання відбудеться у неділю, 19 січня.

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