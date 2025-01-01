На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Борисюк
Сьогодні, 12:47
15 січня 2025 року на фронті загинув воїн з Волині Богдан Борисюк - 25-річний молодший сержант.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
У суботу, 18 січня, Герой повертається додому востаннє.
«Щирі співчуття мамі Аллі Вікторівні, батьку Олегу Степановичу та усій родині. Сьогодні в обідню пору біля Колок зустрічаємо тіло Героя. Маршрут автомобіля: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі. По Маневичах: проспект Волі, вул. Незалежності (Маневицька лікарня)», - йдеться у повідомленні.
Поховання відбудеться у неділю, 19 січня.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
У суботу, 18 січня, Герой повертається додому востаннє.
«Щирі співчуття мамі Аллі Вікторівні, батьку Олегу Степановичу та усій родині. Сьогодні в обідню пору біля Колок зустрічаємо тіло Героя. Маршрут автомобіля: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі. По Маневичах: проспект Волі, вул. Незалежності (Маневицька лікарня)», - йдеться у повідомленні.
Поховання відбудеться у неділю, 19 січня.
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