На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Борисюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Богдан Борисюк
15 січня 2025 року на фронті загинув воїн з Волині Богдан Борисюк - 25-річний молодший сержант.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

У суботу, 18 січня, Герой повертається додому востаннє.

«Щирі співчуття мамі Аллі Вікторівні, батьку Олегу Степановичу та усій родині. Сьогодні в обідню пору біля Колок зустрічаємо тіло Героя. Маршрут автомобіля: Колки, Розничі, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі. По Маневичах: проспект Волі, вул. Незалежності (Маневицька лікарня)», - йдеться у повідомленні.

Поховання відбудеться у неділю, 19 січня.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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