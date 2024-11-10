Волинянин розробив інтернет-платформу для збереження культурної спадщини

Валерій Кулай розробив інтернет-платформу "КРЕДЕНС" для збереження культурної спадщини та цифровізації бібліотечної роботи.



Як він розповів



"Я виношував цю ідею з січня 2024 року, наприкінці грудня 2024 року її вдалось реалізувати. Почали наповнювати платформу", — каже Валерій Кулай.



Першими громадами-учасницями проєкту стали Горохівська та Рожищенська з Волинської області та Рожнятівська з Івано-Франківщини. Зі слів Валерія Кулая, до платформи є можливість долучити інші громади, які захочуть оцифровувати свої культурні надбання.



"Ця послуга є платною, адже потрібно платити за сервера. Сума залежить від кількості населення громади та матеріалів, як зберігатимуться на платформі", — каже розробник.

На заході України креденсом називали шафу для зберігання речей. Розробка є цифровим креденсом, куди можна "покласти" автентичні речі, що мають історичну чи культурну цінність, каже Валерій Кулай.



Категорії платформи "КРЕДЕНС":



Вишивані скарби – старовинні зразки ручної вишивки;

Старовинні рецепти – традиційні страви регіону, які передавалися з покоління в покоління;

Ретросвітлини – фотографії, що відображають історію громади та багато іншого;

Народні звичаї, обряди та традиції – унікальні елементи культури;

Ремесла – майстерність, якою славляться місцеві майстри;

Мистецька галерея – твори мистецтва;

Пісенна спадщина – автентичні пісні у текстовому чи аудіоформаті;

Стародавні речі – предмети побуту, інструменти чи інші унікальні артефакти;

Відкрита скриня – категорія для матеріалів, які не підпадають під інші рубрики. Матеріали можуть бути представлені у вигляді текстів, фотографій, аудіофайлів чи відео.



Зі слів Валерія Кулая, кожен охочий може долучитися до наповнення цифрових "шухляд" платформи, а завдяки інтернету надбання української культури можна побачити у будь-якому куточку світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчитель Горохівського Ліцею №1 ім. Івана Франкарозробив інтернет-платформу "КРЕДЕНС" для збереження культурної спадщини та цифровізації бібліотечної роботи.Як він розповів Суспільному в телефонному коментарі, ця платформа для жителів громади є майданчиком, де можна ознайомитися з культурними надбаннями краю, книжковими фондами бібліотек, анонсами мистецьких подій."Я виношував цю ідею з січня 2024 року, наприкінці грудня 2024 року її вдалось реалізувати. Почали наповнювати платформу", — каже Валерій Кулай.Першими громадами-учасницями проєкту стали Горохівська та Рожищенська з Волинської області та Рожнятівська з Івано-Франківщини. Зі слів Валерія Кулая, до платформи є можливість долучити інші громади, які захочуть оцифровувати свої культурні надбання."Ця послуга є платною, адже потрібно платити за сервера. Сума залежить від кількості населення громади та матеріалів, як зберігатимуться на платформі", — каже розробник.На заході України креденсом називали шафу для зберігання речей. Розробка є цифровим креденсом, куди можна "покласти" автентичні речі, що мають історичну чи культурну цінність, каже Валерій Кулай.Категорії платформи "КРЕДЕНС":Вишивані скарби – старовинні зразки ручної вишивки;Старовинні рецепти – традиційні страви регіону, які передавалися з покоління в покоління;Ретросвітлини – фотографії, що відображають історію громади та багато іншого;Народні звичаї, обряди та традиції – унікальні елементи культури;Ремесла – майстерність, якою славляться місцеві майстри;Мистецька галерея – твори мистецтва;Пісенна спадщина – автентичні пісні у текстовому чи аудіоформаті;Стародавні речі – предмети побуту, інструменти чи інші унікальні артефакти;Відкрита скриня – категорія для матеріалів, які не підпадають під інші рубрики. Матеріали можуть бути представлені у вигляді текстів, фотографій, аудіофайлів чи відео.Зі слів Валерія Кулая, кожен охочий може долучитися до наповнення цифрових "шухляд" платформи, а завдяки інтернету надбання української культури можна побачити у будь-якому куточку світу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію