Волинянин розробив інтернет-платформу для збереження культурної спадщини
Сьогодні, 11:14
Вчитель Горохівського Ліцею №1 ім. Івана Франка Валерій Кулай розробив інтернет-платформу "КРЕДЕНС" для збереження культурної спадщини та цифровізації бібліотечної роботи.
Як він розповів Суспільному в телефонному коментарі, ця платформа для жителів громади є майданчиком, де можна ознайомитися з культурними надбаннями краю, книжковими фондами бібліотек, анонсами мистецьких подій.
"Я виношував цю ідею з січня 2024 року, наприкінці грудня 2024 року її вдалось реалізувати. Почали наповнювати платформу", — каже Валерій Кулай.
Першими громадами-учасницями проєкту стали Горохівська та Рожищенська з Волинської області та Рожнятівська з Івано-Франківщини. Зі слів Валерія Кулая, до платформи є можливість долучити інші громади, які захочуть оцифровувати свої культурні надбання.
"Ця послуга є платною, адже потрібно платити за сервера. Сума залежить від кількості населення громади та матеріалів, як зберігатимуться на платформі", — каже розробник.
На заході України креденсом називали шафу для зберігання речей. Розробка є цифровим креденсом, куди можна "покласти" автентичні речі, що мають історичну чи культурну цінність, каже Валерій Кулай.
Категорії платформи "КРЕДЕНС":
Вишивані скарби – старовинні зразки ручної вишивки;
Старовинні рецепти – традиційні страви регіону, які передавалися з покоління в покоління;
Ретросвітлини – фотографії, що відображають історію громади та багато іншого;
Народні звичаї, обряди та традиції – унікальні елементи культури;
Ремесла – майстерність, якою славляться місцеві майстри;
Мистецька галерея – твори мистецтва;
Пісенна спадщина – автентичні пісні у текстовому чи аудіоформаті;
Стародавні речі – предмети побуту, інструменти чи інші унікальні артефакти;
Відкрита скриня – категорія для матеріалів, які не підпадають під інші рубрики. Матеріали можуть бути представлені у вигляді текстів, фотографій, аудіофайлів чи відео.
Зі слів Валерія Кулая, кожен охочий може долучитися до наповнення цифрових "шухляд" платформи, а завдяки інтернету надбання української культури можна побачити у будь-якому куточку світу.
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Як він розповів Суспільному в телефонному коментарі, ця платформа для жителів громади є майданчиком, де можна ознайомитися з культурними надбаннями краю, книжковими фондами бібліотек, анонсами мистецьких подій.
"Я виношував цю ідею з січня 2024 року, наприкінці грудня 2024 року її вдалось реалізувати. Почали наповнювати платформу", — каже Валерій Кулай.
Першими громадами-учасницями проєкту стали Горохівська та Рожищенська з Волинської області та Рожнятівська з Івано-Франківщини. Зі слів Валерія Кулая, до платформи є можливість долучити інші громади, які захочуть оцифровувати свої культурні надбання.
"Ця послуга є платною, адже потрібно платити за сервера. Сума залежить від кількості населення громади та матеріалів, як зберігатимуться на платформі", — каже розробник.
На заході України креденсом називали шафу для зберігання речей. Розробка є цифровим креденсом, куди можна "покласти" автентичні речі, що мають історичну чи культурну цінність, каже Валерій Кулай.
Категорії платформи "КРЕДЕНС":
Вишивані скарби – старовинні зразки ручної вишивки;
Старовинні рецепти – традиційні страви регіону, які передавалися з покоління в покоління;
Ретросвітлини – фотографії, що відображають історію громади та багато іншого;
Народні звичаї, обряди та традиції – унікальні елементи культури;
Ремесла – майстерність, якою славляться місцеві майстри;
Мистецька галерея – твори мистецтва;
Пісенна спадщина – автентичні пісні у текстовому чи аудіоформаті;
Стародавні речі – предмети побуту, інструменти чи інші унікальні артефакти;
Відкрита скриня – категорія для матеріалів, які не підпадають під інші рубрики. Матеріали можуть бути представлені у вигляді текстів, фотографій, аудіофайлів чи відео.
Зі слів Валерія Кулая, кожен охочий може долучитися до наповнення цифрових "шухляд" платформи, а завдяки інтернету надбання української культури можна побачити у будь-якому куточку світу.
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