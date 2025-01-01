Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 42,17 (-9 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,32 (-20 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,15 (-6 коп.)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 січня, і неділю, 19 січня. Вартість долара США впала на 9 копійок і становить 42,17 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 42,17 (-9 коп.)Курс євро1 євро – 43,32 (-20 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,15 (-6 коп.)

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