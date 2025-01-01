Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 січня, і неділю, 19 січня. Вартість долара США впала на 9 копійок і становить 42,17 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 42,17 (-9 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,32 (-20 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,15 (-6 коп.)


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Теги: Курс валют, Луцьк
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