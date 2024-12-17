У Луцьку торік надійшло 29 скарг на зачинені укриття під час тривоги
Сьогодні, 12:18
У 2024 році до відділу з питань надзвичайних ситуацій надійшло 22 звернення щодо зачиненого укриття через відділ комунікацій «15-80» та 6 — через відділ звернень ЦНАПу.
Про це розповів misto.media начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.
Куди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачинене:
до поліції — 102;
до диспетчерської служби ДСНС — 101;
до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;
до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 1580 333 або на електронну адресу [email protected];
до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.
Якщо звернення не потребує додаткового вивчення, його розглядають невідкладно і звертаються до балансоутримувачів , що укриття потрібно відкрити.
Деякі звернення можуть розглядати до місяця.
Цьогоріч 9 січня Верховна Рада України ухвалила Закон № 9362-1, який вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за незабезпечення доступу громадян до укриттів. Закон поки не набрав чинності, він перебуває на підписі президента.
Адміністративне правопорушення передбачає:
штрафи за зачинені укриття обсягом від 1 700 до 3 400 грн
за повторне порушення — 5 100–8 500 грн.
У Кримінальний кодекс введено нову статтю 270-2, за якою порушення щодо утримання захисних споруд, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі від 3 до 8 років.
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Про це розповів misto.media начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.
Куди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачинене:
до поліції — 102;
до диспетчерської служби ДСНС — 101;
до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;
до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 1580 333 або на електронну адресу [email protected];
до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.
Якщо звернення не потребує додаткового вивчення, його розглядають невідкладно і звертаються до балансоутримувачів , що укриття потрібно відкрити.
Деякі звернення можуть розглядати до місяця.
Цьогоріч 9 січня Верховна Рада України ухвалила Закон № 9362-1, який вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за незабезпечення доступу громадян до укриттів. Закон поки не набрав чинності, він перебуває на підписі президента.
Адміністративне правопорушення передбачає:
штрафи за зачинені укриття обсягом від 1 700 до 3 400 грн
за повторне порушення — 5 100–8 500 грн.
У Кримінальний кодекс введено нову статтю 270-2, за якою порушення щодо утримання захисних споруд, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі від 3 до 8 років.
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