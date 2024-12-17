У Луцьку торік надійшло 29 скарг на зачинені укриття під час тривоги





Про це розповів Юрій Кирилюк.



Куди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачинене:



до поліції — 102;



до диспетчерської служби ДСНС — 101;



до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;



до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 1580 333 або на електронну адресу



до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.



Якщо звернення не потребує додаткового вивчення, його розглядають невідкладно і звертаються до балансоутримувачів , що укриття потрібно відкрити.



Деякі звернення можуть розглядати до місяця.



Цьогоріч 9 січня Верховна Рада України ухвалила Закон № 9362-1, який вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за незабезпечення доступу громадян до укриттів. Закон поки не набрав чинності, він перебуває на підписі президента.



Адміністративне правопорушення передбачає:



штрафи за зачинені укриття обсягом від 1 700 до 3 400 грн



за повторне порушення — 5 100–8 500 грн.



У Кримінальний кодекс введено нову статтю 270-2, за якою порушення щодо утримання захисних споруд, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі від 3 до 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році до відділу з питань надзвичайних ситуацій надійшло 22 звернення щодо зачиненого укриття через відділ комунікацій «15-80» та 6 — через відділ звернень ЦНАПу.Про це розповів misto.media начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населенняКуди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачинене:до поліції — 102;до диспетчерської служби ДСНС — 101;до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 1580 333 або на електронну адресу [email protected] до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.Якщо звернення не потребує додаткового вивчення, його розглядають невідкладно і звертаються до балансоутримувачів , що укриття потрібно відкрити.Деякі звернення можуть розглядати до місяця.Цьогоріч 9 січня Верховна Рада України ухвалила Закон № 9362-1, який вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за незабезпечення доступу громадян до укриттів. Закон поки не набрав чинності, він перебуває на підписі президента.Адміністративне правопорушення передбачає:штрафи за зачинені укриття обсягом від 1 700 до 3 400 грнза повторне порушення — 5 100–8 500 грн.У Кримінальний кодекс введено нову статтю 270-2, за якою порушення щодо утримання захисних споруд, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі від 3 до 8 років.

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