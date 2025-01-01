Подібного проєкту немає: на Волині хочуть збудувати крематорій





Ідею про необхідність будівництва крематорію у Володимирі запропонувала у фейсбуці колишня заступниця міського голови Любов Саць. Вона зазначила, що громадяни самі мають обирати спосіб поховання, але вирішила поцікавитися думку людей, оскільки давно виношує таку ідею, передає



“”Палити”, чи не палити? І це я не про сигарети та інші новомодні штуки. Давно виношую ідею будівництва крематорію в нашій громаді. А яке ваше ставлення щодо кремації?”, – поділилась своєю ідеєю Любов Саць, запитавши думку читачів.



Варто зазначити, що у коментарях її підтримали чимало впливових володимирчан. Одні писали, що це питання давно варто порушити, оскільки традиційний спосіб поховання приносить шкоду екології та навколишньому середовищу, забруднюючи стічні води, а кладовища займають все більші площі землі. Інші – зазначають, що будівництво є досить дороговартісним, тож до цієї ініціативи варто залучати кошти з інших джерел. Також чималу роль у даному питанні відіграє роль релігії.



Любов Саць наголосила, що якби подібне у Володимирі чи на Волині й збудували б, то все одно люди мають самі вирішувати, який спосіб похованням для них більш прийнятний: закопування труни у землі чи кремація.



Наразі в Україні є лише три працюючих крематорії: Київ, Одеса, Харків. Нагадаємо, на початку цього року у Льові на Голосківському кладовищі заклали капсулу на будівництво крематорію. Крематорій будуватимуть у три черги. В планах — спорудити дві печі та одну резервну, щоб за день кремувати до 20 тіл. До кінця 2025 року планують виконати основну частину проєкту. На будівництво крематорію залучать 60 млн грн кредитних коштів.



До слова у сусідній Польщі діють 65 крематоріїв. В ЄС кремація тіл є досить поширеною, від 60% мешканців країн Євросоюзу заповідають себе кремувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі обговорюють ідею будівництва крематорію. Йдеться про те, щоб люди чи їхні рідні самі мали змогу, який вид поховання їх більше влаштовує, традиційний чи кремація.Ідею про необхідність будівництва крематорію у Володимирі запропонувала у фейсбуці колишня заступниця міського голови. Вона зазначила, що громадяни самі мають обирати спосіб поховання, але вирішила поцікавитися думку людей, оскільки давно виношує таку ідею, передає «БУГ» “”Палити”, чи не палити? І це я не про сигарети та інші новомодні штуки. Давно виношую ідею будівництва крематорію в нашій громаді. А яке ваше ставлення щодо кремації?”, – поділилась своєю ідеєю Любов Саць, запитавши думку читачів.Варто зазначити, що у коментарях її підтримали чимало впливових володимирчан. Одні писали, що це питання давно варто порушити, оскільки традиційний спосіб поховання приносить шкоду екології та навколишньому середовищу, забруднюючи стічні води, а кладовища займають все більші площі землі. Інші – зазначають, що будівництво є досить дороговартісним, тож до цієї ініціативи варто залучати кошти з інших джерел. Також чималу роль у даному питанні відіграє роль релігії.Любов Саць наголосила, що якби подібне у Володимирі чи на Волині й збудували б, то все одно люди мають самі вирішувати, який спосіб похованням для них більш прийнятний: закопування труни у землі чи кремація.Наразі в Україні є лише три працюючих крематорії: Київ, Одеса, Харків. Нагадаємо, на початку цього року у Льові на Голосківському кладовищі заклали капсулу на будівництво крематорію. Крематорій будуватимуть у три черги. В планах — спорудити дві печі та одну резервну, щоб за день кремувати до 20 тіл. До кінця 2025 року планують виконати основну частину проєкту. На будівництво крематорію залучать 60 млн грн кредитних коштів.До слова у сусідній Польщі діють 65 крематоріїв. В ЄС кремація тіл є досить поширеною, від 60% мешканців країн Євросоюзу заповідають себе кремувати.

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