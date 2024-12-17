Вперше за 40 років: Трамп розпорядився провести інавгурацію у приміщенні
Сьогодні, 05:13
Обраний президент США Дональд Трамп розпорядився перенести його інавгурацію у приміщення через очікувану холодну погоду у столиці. Він виголосить свою інавгураційну промову у ротонді Капітолія.
Про це Трамп повідомив у у своїй мережі Truth Social у п’ятницю, 17 січня.
“Я наказав виголосити інавгураційну промову, окрім молитов та інших промов, у ротонді Капітолія Сполучених Штатів, як це було використано Рональдом Рейганом у 1985 році, також через дуже холодну погоду”, — написав Трамп у Truth Social, передає Суспільне.
Трамп пообіцяв відкрити Capital One Arena у понеділок, 20 січня, для перегляду наживо цієї історичної події та проведення президентського параду.
“Я приєднаюся до натовпу в Capital One після присяги", — додав Трамп.
Офіційні особи стурбовані тим, що низькі температури становлять ризик для здоров’я відвідувачів і гостей, про що Трамп заявив у п’ятницю.
"Я не хочу бачити людей постраждалими. Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб швидкого реагування, поліцейських K9 і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть на вулиці протягом багатьох годин 20 числа (у будь-якому випадку, якщо ви вирішите прийти, одягніться тепло)", — написав Трамп.
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Про це Трамп повідомив у у своїй мережі Truth Social у п’ятницю, 17 січня.
“Я наказав виголосити інавгураційну промову, окрім молитов та інших промов, у ротонді Капітолія Сполучених Штатів, як це було використано Рональдом Рейганом у 1985 році, також через дуже холодну погоду”, — написав Трамп у Truth Social, передає Суспільне.
Трамп пообіцяв відкрити Capital One Arena у понеділок, 20 січня, для перегляду наживо цієї історичної події та проведення президентського параду.
“Я приєднаюся до натовпу в Capital One після присяги", — додав Трамп.
Офіційні особи стурбовані тим, що низькі температури становлять ризик для здоров’я відвідувачів і гостей, про що Трамп заявив у п’ятницю.
"Я не хочу бачити людей постраждалими. Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб швидкого реагування, поліцейських K9 і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть на вулиці протягом багатьох годин 20 числа (у будь-якому випадку, якщо ви вирішите прийти, одягніться тепло)", — написав Трамп.
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