Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18-19 січня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18-19 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-19 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 18 січня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), яка вже в неділю, 19 січня, ослабне до невеликих магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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