Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії 700 гривень 2025 року

Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії 700 гривень 2025 року
Українські пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує необхідний мінімум, можуть розраховувати на додаткові виплати. 2025 року ці правила залишаються чинними та регулюються відповідними нормативними актами.

Доплати за понаднормовий стаж регулюються Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок нарахування пенсій, передає ТСН.

Необхідний страховий стаж 2025 року для пенсії за віком

Вимоги щодо кількості років страхового стажу для права на пенсію за віком щороку зростають. Від 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залежить від віку:

у 60 років — потрібно мати 32 роки стажу;
у 63 роки — 22 роки стажу;
у 65 років — 15 років стажу.
Якщо пенсіонер має більше страхового стажу, ніж встановлено законом, він може отримати додаткові виплати.

Як визначається понаднормовий стаж

Згідно з формулою розрахунку, кожен додатковий рік страхового стажу дає 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму. Вона залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок:

Для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується з 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Для тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року, стаж вираховується з 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.
Розрахунок доплат за понаднормовий стаж

Доплата становить 1% від базового розміру пенсії за кожен рік понаднормового стажу. Для цього враховується прожитковий мінімум, встановлений законом. 2025 року прожитковий мінімум залишиться на рівні 2361 гривні.

Отже, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 грн (2361 × 1%). Максимальна доплата за 30 років понаднормового стажу становитиме 708 грн.

Що потрібно знати пенсіонерам, які працюють

Для пенсіонерів, які працюють, доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який був чинним на момент призначення пенсії. Після звільнення з роботи перерахунок здійснюється з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

Перевірити правильність нарахування можна в органах Пенсійного фонду України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсія, надбавки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії 700 гривень 2025 року
17 січень, 23:19
Звільнили заради бронювання іншого? У Луцьку чоловік судиться з екоінспекцією
17 січень, 22:43
Волинь входить у трійку областей з найбільшим депутатським фондом
17 січень, 22:12
На Волині ліквідували 13 податкових інспекцій та 7 центрів обслуговування платників
17 січень, 21:45
Схожі новини
У 2022-му обіцяють підвищення пенсій: хто скільки надбавки отримає. ВІДЕО У 2022-му обіцяють підвищення пенсій: хто скільки надбавки отримає. ВІДЕО
06 січень, 2022, 10:30
Стало відомо, коли запровадять накопичувальні пенсії в Україні Стало відомо, коли запровадять накопичувальні пенсії в Україні
09 грудень, 2024, 18:27
Луцький прокурор отримує 6 тисяч пенсії при зарплаті півтора мільйона в рік Луцький прокурор отримує 6 тисяч пенсії при зарплаті півтора мільйона в рік
21 жовтень, 2024, 08:20
Коли в Україні підвищать пенсії Коли в Україні підвищать пенсії
11 вересень, 2024, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії 700 гривень 2025 року
17 січень, 23:19
 0
Звільнили заради бронювання іншого? У Луцьку чоловік судиться з екоінспекцією
17 січень, 22:43
 0
Волинь входить у трійку областей з найбільшим депутатським фондом
17 січень, 22:12
 0
На Волині ліквідували 13 податкових інспекцій та 7 центрів обслуговування платників
17 січень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8