Звільнили заради бронювання іншого? У Луцьку чоловік судиться з екоінспекцією





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Анатолій Семенович пропрацював 24 роки у волинській Держекоінспекції. Починав зі спеціаліста і доріс до заступника начальника відділу поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Там планував допрацювати ще кілька років, передати естафету колегам і звідти спокійно піти на заслужений відпочинок.



Проте спокійно не вийшло. Звільнили раніше. Точніше – у вересні минулого року повідомили, що його посада підпадає під скорочення. Зізнається: пропонували дві посади на вибір, одначе відмовився від них, бо одна, каже, не відповідає його спеціалізації, інша – нерівнозначна тій, з якої скорочували.



«Сенсу ніякого не бачу, бо скоротили й там посаду, і мене в тому відділі. Єдине пояснення, яке я думав, що мене хотіли просто здихатися і на мою посаду взяти когось іншого. Оскільки категорія моєї посади – «Б» – не підпадає під мобілізацію», – каже пенсіонер.



Чоловік стверджує: писав заяву на переведення на рівнозначну посаду або нижчу, але за своїм профілем. Ба більше, як запевняє Анатолій Приходько, така посада була – начальник лісового відділу. Але, з його слів, нічого подібного не запропонували, розрахували та й вказали на двері. На переконання експрацівника, це звільнення – справа рук начальниці.



Керівницю, на яку нарікає Анатолій Приходько, звати Віра Баландіна. Вона з'явилась в екоінспекції позаминулого року, у вересні, на час, коли попередник Олександр Кралюк буде в ЗСУ. Очільниця запевняє: чоловік просто не захотів лишатись працювати на тих посадах, які в них були, й начебто сам звільнився.



«Всім були запропоновані посади. Скорочувалися посади заступників і їм пропонувалися менші посади через те, що не було інших вільних рівнозначних вакансій, які ми могли б запропонувати для цих працівників. Підпадало в нас (під скорочення, – ред.) 10 працівників. Троє підписали відмову про пропоновані посади й звільнилися, серед них був і Анатолій Приходько», – каже Баландіна.



Заперечує, що були посади рівнозначні, а отже із потенційним бронюванням, як це зазначав нам Анатолій Приходько.



«– Можливо, ви просто її (посаду, – ред.) комусь пообіцяли, щоб людина прийшла і можна було б забронювати її?





– Ні-ні-ні. Я вам так скажу, що в нас жодного заброньованого працівника вже після скорочення не було», – відповіла журналістам директорка екоінспекції.



Завідувачка сектору правового забезпечення Держекоінспекції у Волинській області Юлія Лиса каже: посада заступника начальника відділу скорочувалася й належала до категорії «Б». Проте альтернативних вакансій такої ж категорії, інформує жінка, у відомстві не було. Мовляв, як виняток йому запропонували посаду категорії «В».



Тож виходить чоловікові, який чверть століття пропрацював екології, не знайшлося більше місця. Був лише вимушений вибір – зголоситись попрацювати ще нехай кілька років і піти на пенсію з посади нижчої категорії чи все ж таки піти на ту ж пенсію за скороченням, але, так би мовити, з вищої посади, що він і зробив. А ще пішов до суду, бо вважає, що з ним обійшлися несправедливо.



«Задача звільнити як людину, яка не влаштовує», – резюмував пан Анатолій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсіонер нарікає на несправедливе звільнення з волинської Держекоінспекції. Вважає, що його, так би мовити, «попросили», аби взяти когось іншого та забронювати. Натомість керівництво звинувачення відкидає та запевняє: пропонували альтернативну роботу. Експрацівника такі речі не влаштували, бо ж пропоновані посади були нижчими за рангом, й він подався до суду.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» пропрацював 24 роки у волинській Держекоінспекції. Починав зі спеціаліста і доріс до заступника начальника відділу поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Там планував допрацювати ще кілька років, передати естафету колегам і звідти спокійно піти на заслужений відпочинок.Проте спокійно не вийшло. Звільнили раніше. Точніше – у вересні минулого року повідомили, що його посада підпадає під скорочення. Зізнається: пропонували дві посади на вибір, одначе відмовився від них, бо одна, каже, не відповідає його спеціалізації, інша – нерівнозначна тій, з якої скорочували.«Сенсу ніякого не бачу, бо скоротили й там посаду, і мене в тому відділі. Єдине пояснення, яке я думав, що мене хотіли просто здихатися і на мою посаду взяти когось іншого. Оскільки категорія моєї посади – «Б» – не підпадає під мобілізацію», – каже пенсіонер.Чоловік стверджує: писав заяву на переведення на рівнозначну посаду або нижчу, але за своїм профілем. Ба більше, як запевняє Анатолій Приходько, така посада була – начальник лісового відділу. Але, з його слів, нічого подібного не запропонували, розрахували та й вказали на двері. На переконання експрацівника, це звільнення – справа рук начальниці.Керівницю, на яку нарікає Анатолій Приходько, зватиВона з'явилась в екоінспекції позаминулого року, у вересні, на час, коли попередникбуде в ЗСУ. Очільниця запевняє: чоловік просто не захотів лишатись працювати на тих посадах, які в них були, й начебто сам звільнився.«Всім були запропоновані посади. Скорочувалися посади заступників і їм пропонувалися менші посади через те, що не було інших вільних рівнозначних вакансій, які ми могли б запропонувати для цих працівників. Підпадало в нас (під скорочення, – ред.) 10 працівників. Троє підписали відмову про пропоновані посади й звільнилися, серед них був і Анатолій Приходько», – каже Баландіна.Заперечує, що були посади рівнозначні, а отже із потенційним бронюванням, як це зазначав нам Анатолій Приходько.«– Можливо, ви просто її (посаду, – ред.) комусь пообіцяли, щоб людина прийшла і можна було б забронювати її?– Ні-ні-ні. Я вам так скажу, що в нас жодного заброньованого працівника вже після скорочення не було», – відповіла журналістам директорка екоінспекції.Завідувачка сектору правового забезпечення Держекоінспекції у Волинській областікаже: посада заступника начальника відділу скорочувалася й належала до категорії «Б». Проте альтернативних вакансій такої ж категорії, інформує жінка, у відомстві не було. Мовляв, як виняток йому запропонували посаду категорії «В».Тож виходить чоловікові, який чверть століття пропрацював екології, не знайшлося більше місця. Був лише вимушений вибір – зголоситись попрацювати ще нехай кілька років і піти на пенсію з посади нижчої категорії чи все ж таки піти на ту ж пенсію за скороченням, але, так би мовити, з вищої посади, що він і зробив. А ще пішов до суду, бо вважає, що з ним обійшлися несправедливо.«Задача звільнити як людину, яка не влаштовує», – резюмував пан Анатолій.

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