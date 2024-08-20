На Волині ліквідували 13 податкових інспекцій та 7 центрів обслуговування платників





Раніше на Волині було 17 податкових інспекцій і 17 центрів обслуговування. Нині діє лише 4 інспекції, при яких діє 10 центрів обслуговування.



Так структура інспекції відповідає територіальному устрою (4 райони і 4 податкових), пояснила Любов Гараніна.



Ліквідували центри обслуговування платників у:



Локачах;



Іваничах;



Любешеві;



Любомлі;



Ратному;



Старій Вижівці;



Рожищі.



13 інспекцій ліквідували на Волині у:



Горохові;



Іваничах;



Ківерцях;



Локачах;



Любешеві;



Любомлі;



Маневичах;



Ратному;



Рожищі;



Старій Вижівці;



Турійську;



Нововолинську;



Шацьку.



Куди подавати звіти?



Платників податків, які обслуговувались у ліквідованих центрах та інспекціях, автоматично перевели на облік в інші відділення. Підприємці будуть обслуговуватися в інспекціях тих районів, в яких зареєстровані.



А коди чинних податкових інспекцій змінились і це треба враховувати під час подання звітності.



Нові коди чинних податкових інспекцій у Волинській області:



Луцька ДПІ — 318;



Камінь-Каширська ДПІ — 304;



Ковельська ДПІ — 317;



Володимирська — 316.



На території Волині працює 10 Центрів обслуговування платників податків:



Луцький район



Центр обслуговування платників Луцької ДПІ;



Ківерцівський центр обслуговування платників Луцької ДПІ;



Горохівський центр обслуговування платників Луцької ДПІ.



Ковельський район



Центр обслуговування платників Ковельської ДПІ;



Турійський центр обслуговування платників Ковельської ДПІ;



Шацький центр обслуговування платників Ковельської ДПІ.



Володимирський район



Центр обслуговування платників Володимирської ДПІ;



Нововолинський центр обслуговування платників Володимирської ДПІ.



Камінь-Каширський район



Центр обслуговування платників Камінь-Каширської ДПІ;



Маневицький центр обслуговування платників Камінь-Каширської ДПІ.



1-2 рази на тиждень податківці на Волині планують організувати виїзди працівників. Графік будуть попередньо анонсувати, під час пресконференції 16 січня повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.



Дані про свою податкову також можна переглянути в Електронному кабінеті платника податку:



«Дані про взяття на облік платників податку» (у відкритій частині);



«Реєстраційні дані» меню «Облікові дані платника» (в приватній частині).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні змінилась структура податкової системи. У грудні скоротили число інспекцій та центрів обслуговування. Втім, для того, щоб люди з громад не їхали в райцентри, податківці будуть працювати у виїзних групах.Раніше на Волині було 17 податкових інспекцій і 17 центрів обслуговування. Нині діє лише 4 інспекції, при яких діє 10 центрів обслуговування.Так структура інспекції відповідає територіальному устрою (4 райони і 4 податкових), пояснила misto.media завідувачка сектору інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Волинській областіЛіквідували центри обслуговування платників у:Локачах;Іваничах;Любешеві;Любомлі;Ратному;Старій Вижівці;Рожищі.13 інспекцій ліквідували на Волині у:Горохові;Іваничах;Ківерцях;Локачах;Любешеві;Любомлі;Маневичах;Ратному;Рожищі;Старій Вижівці;Турійську;Нововолинську;Шацьку.Куди подавати звіти?Платників податків, які обслуговувались у ліквідованих центрах та інспекціях, автоматично перевели на облік в інші відділення. Підприємці будуть обслуговуватися в інспекціях тих районів, в яких зареєстровані.А коди чинних податкових інспекцій змінились і це треба враховувати під час подання звітності.Нові коди чинних податкових інспекцій у Волинській області:Луцька ДПІ — 318;Камінь-Каширська ДПІ — 304;Ковельська ДПІ — 317;Володимирська — 316.На території Волині працює 10 Центрів обслуговування платників податків:Луцький районЦентр обслуговування платників Луцької ДПІ;Ківерцівський центр обслуговування платників Луцької ДПІ;Горохівський центр обслуговування платників Луцької ДПІ.Ковельський районЦентр обслуговування платників Ковельської ДПІ;Турійський центр обслуговування платників Ковельської ДПІ;Шацький центр обслуговування платників Ковельської ДПІ.Володимирський районЦентр обслуговування платників Володимирської ДПІ;Нововолинський центр обслуговування платників Володимирської ДПІ.Камінь-Каширський районЦентр обслуговування платників Камінь-Каширської ДПІ;Маневицький центр обслуговування платників Камінь-Каширської ДПІ.1-2 рази на тиждень податківці на Волині планують організувати виїзди працівників. Графік будуть попередньо анонсувати, під час пресконференції 16 січня повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.Дані про свою податкову також можна переглянути в Електронному кабінеті платника податку:«Дані про взяття на облік платників податку» (у відкритій частині);«Реєстраційні дані» меню «Облікові дані платника» (в приватній частині).

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